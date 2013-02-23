اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سنگين در بیش از 90 روستای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدي احمدي صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سنگين روستايي در سطح 97 روستایی با مشاركت دو هزار و 52 دامدار در سطح این استان گفت: اين طرح كه با هدف افزايش كيفيت و كميت توليدات دامي از طريق عمليات اصلاح نژادي برای افزايش درآمد دامداران انجام شده است.

وی افزود: این طرح در طي شش سال 27 هزار و 17 راس گاو را تحت پوشش طرح قرار داده است.

مدير امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه در اين طرح عملياتي از جمله ثبت مشخصات، تلقيح مصنوعي و ركوردگيري دام شامل (ركوردگيري وزن گوساله در زمان تولد، انجام هشت بار ركوردگيري شير در طول يك دوره شيردهي) انجام شد افزود: هشت میلیارد و 869 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي هزينه شده است.

احمدي گفت: از محل اعتبارات سال 90 در سالجاری اين عمليات بر روي دو هزار و 543 راس دام سنگين انجام شد كه منجر به صدور 281 فقره شناسنامه، انجام هشت هزار و120 فقره ركورد گيري و یک هزار و24 مورد تلقيح مصنوعي شده است.

وی گفت: در راستاي اين طرح، پروژه تعيين هويت و ژنوتايپينگ شتر نيز از سال 88 در استان شروع شد كه به ميزان 480 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي هزينه شده است.

مدير امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بيان كرد: در اين پروژه تاكنون تعداد 25 فقره كارت شناسايي شترداري براي شترداران استان صادر و یک هزار و300 نفر از شترهاي گله هاي مردمي تعيين هويت و شناسنامه دار شده است.

احمدي در خاتمه افزود: براي اولين بار در استان سمنان 200 نفر از شترها با هدف شناسايي شترهاي برتر با قابليت توليد گوشت و شير بيشتر مورد خونگيري و تعيين ژنوتايپ قرار گرفته اند كه پس از شناسايي شترهاي داراي ژن هاي برتر از آن ها در سطح گله هاي مردمي استفاده خواهد شد.

