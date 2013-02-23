چهل و دومین جشنواره فیلم رشد در قرچک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم رشد که صبح شنبه برگزار شد، احمد آخوندی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، رضا ریاحی سرپرست فرمانداری قرچک، اعضای شورای اسلامی شهرستان، هوشنگ کولیوند مدیر آموزش و پرورش و اعضای شورای معاونان این اداره حضور داشتند.

تولید فیلمهای متناسب با اعتقادات دینی، انقلابی و ملی برای نسل جوان

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در این مراسم طی سخنانی با توجه به اهداف جنگ نرم دشمنان گفت: امروز مهم ترین برنامه دشمنان انقلاب اسلامی این است که با جنگ نرم افزاری و تهیه و تولید فیلمهای نامناسب و تولیدات نامناسب فرهنگی، دانش آموزان و جوانان را گمراه کنند، بنابراین یکی از مهم ترین وظایف تولید فیلمهای متناسب با اعتقادات دینی، انقلابی و ملی برای نسل جوان است و برهمین اساس جشنواره فیلم رشد در تلاش است با استفاده از فیلمهای آموزشی، انیمیشن، مستند و نماهنگ، کار یادگیری و یاد دهی را تسهیل کنند

احمد آخوندی افزود: در این جشنواره 295 فیلم در مرحله مسابقه با یکدیگر به رقابت می پردازند و دراین دوره از جشنواره 42 کشور با ارائه فیلم، مستند، انیمیشن و... مشارکت داشته اند که این فیلمها در سینماها و کانونهای وابسته به آموزش و پرورش و مراکز فرهنگی به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی بیان داشت: امروز به همت وزیر آموزش و پرورش و تصویب سند تحول بنیادین، کلاسها و مدارس هوشمند بسیاری در سراسر کشور ایجاد شده که موجب تسهیل در فرایند آموزش و پرورش شده است.

روشهای آموزشی گذشته به تنهایی در فرایند یاددهی و یادگیری کافی نیست

هوشنگ کولیوند رئیس آموزش و پرورش قرچک نیز در این مراسم گفت: امروزه دیگر روشهای آموزشی گذشته به تنهایی در فرایند یاددهی و یادگیری کافی نیست، بلکه معلمان باید با مجهز کردن خود به فناوریهای جدید در کلاس درس بتوانند با استفاده از شیوه های نوین آموزشی و پرورشی و فیلمهای مناسب بیشترین اثر را داشته باشند و جشنواره فیلم رشد می تواند کمک زیادی به این امر بکند.