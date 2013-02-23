ایران رتبه نخست رشد علمی را در منطقه داراست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی صبح شنبه در آیین افتتاح پردیس خواجه نصیر الدین طوسی دانشگاه فرهنگیان گفت: در دین مبین اسلام به علم توجه ویژه ای شده است و احادیث فراوانی در این زمینه موجود است.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب ایران اسلامی به پیشرفت های فراوانی در تمامی زمینه ها دست یافته ایم که از آن جمله می توان به کسب موفقیتهای بزرگ علمی در زمینه علوم هسته ای نانو و کشاورزی اشاره کرد به گونه ای که اکنون مقام اول رشد علمی را در منطقه به خود اختصاص داده ایم.

کمالی با اشاره به اینکه همگی باید برای پیشرفت و تعالی کشور تلاش کنیم افزود: جهادگران عرصه علم دانش دانش آموزان، دانشجویان و محققان هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان با اشاره به جایگاه معلم در جامعه تصریح کرد: معلمان تربیت کننده آینده سازان این مرز بوم بوده و وظیفه ای حساس را بر عهده دارند.

وی با اشاره به تحریم ها گفت: دشمن با هدف فشار آوردن به ملت ایران و تفرقه افکنی اقدام به اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران کرد اما این امر باعث اتحاد و همدلی بیشتر مردم شد.

کمالی ادامه داد: مردم غیور ایران اسلامی با قاطعیت از نظام حمایت کرده و در خط ولایت حرکت می کنند که این امر موجبات یاس و ناامیدی دشمنان را فراهم کرده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان گفت: دشمنان بعد از پیروزی انقلاب همواره در پی توطئه چینی بوده اند و این تدابیر حکمیانه رهبر معظم انقلاب و هوشیاری مردم بوده است که نقشه های دشمنان را با شکست مواجه کرده است.