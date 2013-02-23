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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۰

جمشيدي:

طرح جامع آمارگيري زائران مشهد در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار تصويب شد

طرح جامع آمارگيري زائران مشهد در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار تصويب شد

مشهد - خبرگزاري مهر: معاون برنامه ريزي استانداري خراسان رضوي گفت: با تبیین ضرورت های موجود، اجراي طرح جامع آمارگيري زائران امام رضا(ع)، به تصويب اعضاي كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار کشور رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا جمشيدي ظهر شنبه در محل استانداري خراسان رضوي اظهار كرد: با توجه به وجود مضجع شریف امام هشتم(ع) در مشهد و تردد سالانه بيش از 25 ميليون زائر، لزوم تولید آمارهای روزآمد از تعداد زائران مشرف شده در جهت برنامه ریزی برای پذیرایی هر چه مناسب تر از آنان بیش از پیش محسوس است.

معاون برنامه ريزي استانداري خراسان رضوي افزود: به همين منظور و به پيشنهاد استانداري خراسان رضوي، اجرای طرح آمارگيري زائران مشهد از سوی کارشناسان كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار، مورد بررسي و سپس به تصويب رسيد.

جمشيدي گفت: براي اجراي اين طرح، اعتباري بالغ بر 20 ميليارد ريال پيش بيني شده كه از محل اعتبارات طرح ملي زيارت، تامين خواهد شد.

 

کد مطلب 2004383

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