به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید پارسانیا قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: همایش اخلاق و ادیان روزهای چهارشنبه و پنج شنبه نهم و دهم اسفندماه در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار خواهد شد.
وي افزود: طرح برگزاری همایش بینالمللی اخلاق و ادیان در سال 89 در بنیاد بینالمللی اسراء تصویب شد و پژوهشگاه معارج از زیر مجموعههای این بنیاد وظیفه برگزاری را برعهده گرفت.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به محورهای برگزاری این همایش، مبانی معرفتی اخلاق،اخلاق در اسلام ، اخلاق در ادیان ابراهیمی، ادیان در آیینهای شرقی و ادیان و مسایل اخلاقی را مورد اشاره قرار داد.
وي اظهار داشت: مسایل اخلاقی در حوزه فرهنگی اسلامی از جایگاه ویژهای برخورداز است و همایش اخلاق و ادیان سعی دارد با توجه به بحرانی که جهان امروز در مسئله اخلاق با آن روبرو است با حضور متفکران و اندیشمندان این مساله و رابطه آن با ادیان را بررسی کند.
حجت الاسلام پارسانيا تأکید کرد: برگزاری همایش بینالمللی اخلاق و ادیان بخشی از نیازهایی است که جهان امروز برای برآورده کردن آنها از حوزه علمیه قم توقع دارد و امیدواریم بتوانیم نقش خود را در مسئله اخلاق در ارتباط با جامعه جهانی ایفا کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم گفت: اسلام با تکیه بر قرآن و عترت و آموزه های اهلبیت ظرفیت بالایی برای پاسخ گویی به نیازهای اخلاقی جهان دارد و از این رو این دین باید پاسخ گوی نیازهای اخلاقی جهان معاصر باشد.
حجت الاسلام پارسانیا همچنین سلوک اخلاقی فیلسوف، اخلاق و ادیان، اخلاق و رسانه و اخلاق پزشکی را چهار پیش نشست برگزار شده برای همایش بینالمللی اخلاق و تهران ذکر کرد که در شهرهای قم، آمل و تهران برگزار شده است.
نظر شما