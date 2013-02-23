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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

رضایی به مهر خبر داد:

ساعت 24 شنبه آخرین مهلت پیش ثبت نام عتبات عالیات

ساعت 24 شنبه آخرین مهلت پیش ثبت نام عتبات عالیات

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حج و زیارت استان قم گفت: متقاضیان تشرف به عتبات عالیات تا پایان امشب مهلت دارند نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام کنند.

اکبر رضایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: پیش ثبت نام عتبات عالیات این دوره از روز شنبه 28 بهمن آغاز شده و تا ساعت 24 امشب ادامه دارد.

وی بیان داشت: ثبت نام کنندگان این دوره پس از قرعه کشی از تاریخ 24 اسفند الی 26 اردیبهشت سال آینده روزانه در قالب سه کاروان اعزام می شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت استان قم عنوان کرد:هزینه های سفر مشرف شدگان با توجه به درجه هتل های اقامت آن ها است.

رضايي یادآور شد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت پیش ثبت نام به نشانی atabat.haj.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی با اشاره به فعال بودن سامانه پیام کوتاه سازمان حج و زیارت افزود: متقاضیان می‌توانند هرگونه سئوال خود را به سامانه پیام کوتاه 30006451 ارسال کرده و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت کنند.

 

کد مطلب 2004397

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