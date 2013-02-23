به گزارش خبرگزاری مهر، جان هولدرن دانشمند مشاور کاخ سفید در یادداشتی که دیروز جمعه 4 اسفند منتشر شده از سازمانهای فدرال خواست سیستمهای دیجیتال خود را برای مدیریت اطلاعات تحقیقات ارتقا دهند. این یادداشت در واکنش به درخواست اینترنتی تحت عنوان " ما مردم" که ماه می گذشته ارائه شده و از آن زمان 65 هزار امضا دریافت کرده، منتشرشده است.

بحث برسر دسترسی به تحقیقات انجام شده با بودجه فدرال سالهاست که در جریان است، برخی از اعضای جامعه علمی استدلال کرده اند که چنین تحقیقاتی باید به طور رایگان در دسترس عموم قرار گیرد، چرا که مالیات دهندگان هزینه های انجام این تحقیقات را از مالیات خود ارائه کرده اند.

برخی دیگر نسبت به یک التزام دولتی برای انتشار تحقیقات بدون هزینه که ممکن است به صنعت انتشار تحقیقات علمی صدمه بزند ابزار نگرانی کرده اند.

هولدرن در پاسخ به این درخواست اینترنتی نوشته است: ما می خواهیم تعادل میان منافع فوق العاده عمومی را از دسترسی عمومی به نتایج تحقیقاتی که با بودجه فدرال انجام می شود و همچنین اطمینان از این که سهم ارزشمند صنعت انتشار مقالات علمی از بین نمی رود را حفظ کنیم.

مهلت 12 ماهه برای دسترسی آزاد به مقالات علمی تنها در رابطه با سازمانهایی اعمال می شود که بیش از 100 میلیون دلار در سال برای تحقیق و توسعه هزینه می کنند. موسسه ملی سلامت از این سیاست پیروی کرده اما براساس قانون جدید، اکنون سایر سازمانها چون وزارت دفاع، وزارت انرژی، سازمان حفظ محیط زیست، ناسا و بنیاد ملی علم نیز باید پیرو این رویه باشد، معافیت از این قانون برحسب علل حقوقی یا امنیت ملی صورت می پذیرد.

سوبرا سورش مدیر بنیاد ملی علم اظهار داشت: دسترسی کامل به مقالات علمی نیازمند تغییراتی در سیاست، روند کار و اقدامات بسیاری از سهامدارانی است که در هیئت مدیره این بنیاد مسئولیت برعهده دارند.

درحال حاضر یک لایحه در کنگره درحال بررسی قرار دارد که از آن با عنوان قانون دسترسی منصفانه به تحقیقات علمی و فناوری یاد می شود، این قانون در صورت تصویب یک محدودیت زمانی شش ماهه برای ارائه دسترسی رایگان عمومی به مقالات علمی منتشر شده به صورت آنلاین فراهم می کند.

این درحالی است که آینده این لایحه هنوز نامعلوم است.