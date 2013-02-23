تولید ماده درمانی از یکی از سخت پوستان دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر قربانعلي نعمت زاده، رئيس پژوهشكده ژنتيك و زيست فناوري كشاورزي طبرستان گفت: براي نخستين بار استحصال و فرآوري كيتوزان از گاماروس درياي خزر در پژوهشكده ژنتيك و زيست فناوري كشاورزي طبرستان اجرا شد كه با توجه به فراواني اين موجود در منطقه و در دسترس بودن امكانات لازم براي تكثير در محيط مصنوعي مي توان از اين روش ها براي توليد ارزشمند كيتوزان در مقياس صنعتي استفاده کرد.

وي افزود: منطقه درياي خزر از نظر بيولوژيكي داراي پتانسيل بالايي است و از سخت پوستان متنوعي كه در اين منطقه جغرافيايي زندگي مي كنند مي توان براي توليد تركيبات با ارزش افزوده استفاده كرد. در كوتيكول و پوسته سخت خارجي اين موجود دريازي مقدار نسبتا زيادي كيتين وجود دارد كه پس از استخراج مي توان براي توليد كيتوزان استفاده کرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري گفت: توليد مواد جراحي با ويژگي درمان كننده و ضد عفوني كننده، افزايش رشد و رويش بذرها، پوشش حفاظتي بذرها در مقابل آفت ها، توليد مواد جلوگيري كننده از فساد مواد غذايي، بالا بردن قابليت ذخيره سازي و نگهداري محصولات تازه بعنوان يك ماده ضد قارچي، درمان سوختگي پوست و كاهش كلسترول خون(پزشكي)، تثبيت آنزيم ها و تجزيه كردن پروتئين ها(بيو تكنولوژي)، افزايش جوانه زني و افزايش ارتفاع، ضخامت ساقه و وزن خشك گياه(كشاورزي)، توليد ليف و الياف(نساجي)، مواد آرايشي و بهداشتي، تصفيه مواد هسته اي و نفت، توليد داروهاي ضد آلرژيك و لاغر كننده، سيستم هاي تصفيه آب و پساب، تصفيه آبهاي آلوده به مواد نفتي، سمي، راديواكتيو و تركيبات آلي نظير پلي كلر و بي فنيل، تصفيه پسابهاي حاوي حشره كش هاي د.د.ت، متل استات جيوه، استالدئيد، آرسنيك و تركيبات كلردار بنزين از جمله خواص كيتوزان است.

گاماروس با نام علمي pontogammarus maeoticus يكي از فراوان ترين سخت پوستان حاشيه درياي خزر است كه از نظر پروتئين، چربي و كاروتنوئيد غني بوده و مي تواند بعنوان غذا و مكمل غذايي در صنايع پرورش ماهي مورد استفاده قرار بگيرد همچنين در پوسته خارجي خود داراي مقادير نسبتا زياد كيتين مي باشد كه از اين خصوصيت مي توان براي توليد كيتوزان با كيفيت بالا استفاده كرد.