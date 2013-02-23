بیمه همگانی واحدهای مسکونی در دو شهرگلستان اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی ظهر شنبه در کارگروه بیمه با اشاره به اتمام شرح وظايف كارگروه تصريح كرد: در دو جلسه قبل شرح وظایف کارگروه تدوین و به اتمام رسيده و در این جلسه براي روان سازي فعالیت کارگروه راهكارهايي ارايه و تصميماتي اتخاذ شد.

سميعي خیادآور شد: با توجه به عنوان طولاني اين كارگروه تصميم گرفته شد؛ كارگروه به زيرگروههاي تخصصي تقسيم شود.

فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: دشمن امروز دنبال سياه نمايي و ايجاد ياس و نااميدي در جامعه است و هجمه رواني سنگيني را عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي برنامه ريزي کرده است و در اين شرايط بايد بصيرت و آگاهي خود را افزايش بدهيم و منويات مقام معظم رهبري را نصب العين خود قرار دهيم.

حاجی گلدی کر در جلسه معارفه فرمانده بسیج شهرستان افزود: بايد جهت مقابله با جنگ اقتصادي نظام سلطه ، با اقتصاد مقاومتي مقابله کنيم تغيير رفتار در مصرف داشته باشيم و نياز است در جهت مقابله با جنگ اقتصادي دشمن ، روشنگري نمائيم .

کر اضافه کرد : امروز وظيفه ما در چند مولفه خلاصه مي شود حفظ ارزش هاي انقلاب اسلامي و گفتمان حضرت امام راحل (ره) و منويات مقام معظم رهبري با تکيه بر وحدت که نمونه بارز حفظ ارزش هاي نظام اقدامات بسيج در راستاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از جمله راهيان نور است .

اعطای وام کارگشایی به 10 هزار مددجوی گلستان

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: تاكنون به 10 هزار و 34 مددجوي اين نهاد وام كارگشايي اعطا شده است.

عباس حاجي اكبري اظهار داشت: به 10 هزار و 34 نفر از افراد تحت‎پوشش وام کارگشایی به مبلغ 4 میلیارد و 959 میلیون ریال پرداخت شده است.

وي با بیان اینکه به 2 هزار و 221 نفر از افراد تحت‎پوشش کمک بلاعوض برای حل مشکلات پرداخت شده خاطرنشان كرد: این کمک بلاعوض 4 میلیارد و 585 میلیون ریال بوده است.

حاجی‎اکبری ابراز داشت: همچنين در بخش لوازم خانگی به 265 خانوار به ارزش 435 میلیون و 350 هزار ریال کمک بلاعوض شده است.

برگزاری آزمون تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم

حجت الاسلام حسن داربی معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت : آزمون تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در روز جمعه 11/12/91 رأس ساعت 9 صبح در محل برگزاری کلاسهای حفظ قرآن کریم برگزار می شود.

دارابی افزود :این طرح ویژه داوطلبان حفظ حضوری و غیرحضوری و مجازی می باشد و عزیزان علاقه مند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.QURANHEFZ.IR و یا به اداره اوقاف سراسر استان مراجعه کنند.