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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

سمیعی:

بیمه همگانی واحدهای مسکونی در دو شهرگلستان اجرایی نشد

بیمه همگانی واحدهای مسکونی در دو شهرگلستان اجرایی نشد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران گلستان با اشاره به اجرای بیمه همگانی واحدهای مسکونی و تجاری در استان گفت: تنها دو شهر در استان اين كار ارزشمند را انجام نداده اند؛ كه انتظار مي رود  نسبت به انجام اين مهم اقدام كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی ظهر شنبه در کارگروه بیمه با اشاره به اتمام شرح وظايف كارگروه تصريح كرد: در دو جلسه قبل شرح وظایف کارگروه تدوین و به اتمام رسيده و در  این جلسه براي روان سازي  فعالیت کارگروه راهكارهايي ارايه و تصميماتي اتخاذ شد.

سميعي خیادآور شد: با توجه به عنوان طولاني اين كارگروه تصميم گرفته شد؛ كارگروه به زيرگروههاي   تخصصي تقسيم شود.
 
فرماندار شهرستان آق قلا  اضافه کرد: دشمن امروز دنبال سياه نمايي و ايجاد ياس و نااميدي در جامعه است و هجمه رواني سنگيني را عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي برنامه ريزي کرده است و در اين شرايط بايد بصيرت و آگاهي خود را افزايش بدهيم و منويات مقام معظم رهبري را نصب العين خود قرار دهيم.
 
حاجی گلدی کر در جلسه معارفه فرمانده بسیج شهرستان افزود: بايد جهت مقابله با جنگ اقتصادي نظام سلطه ، با اقتصاد مقاومتي مقابله کنيم تغيير رفتار در مصرف داشته باشيم و نياز است در جهت مقابله با جنگ اقتصادي دشمن ، روشنگري نمائيم .
 
کر اضافه کرد : امروز  وظيفه ما در چند مولفه خلاصه مي شود حفظ ارزش هاي انقلاب اسلامي و گفتمان حضرت امام راحل (ره) و منويات مقام معظم رهبري  با تکيه بر وحدت که نمونه بارز حفظ ارزش هاي نظام اقدامات بسيج در راستاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از جمله راهيان نور است .
 
اعطای وام کارگشایی به 10 هزار مددجوی گلستان
 
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: تاكنون به 10 هزار و 34 مددجوي اين نهاد وام كارگشايي اعطا شده است. 
 
عباس حاجي اكبري اظهار داشت: به 10 هزار و 34 نفر از افراد تحت‎پوشش وام کارگشایی به مبلغ 4 میلیارد و 959 میلیون ریال پرداخت شده است.
 
وي با بیان اینکه به 2 هزار و 221 نفر از افراد تحت‎پوشش کمک بلاعوض برای حل مشکلات پرداخت شده خاطرنشان كرد: این کمک بلاعوض 4 میلیارد و 585 میلیون ریال بوده است.
 
حاجی‎اکبری ابراز داشت: همچنين در بخش لوازم خانگی به 265 خانوار به ارزش 435 میلیون و 350 هزار ریال کمک بلاعوض شده است. 
 
برگزاری آزمون تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم
 
حجت الاسلام حسن داربی معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت : آزمون تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در روز جمعه 11/12/91 رأس ساعت 9 صبح در محل برگزاری کلاسهای حفظ قرآن کریم برگزار می شود.
 
دارابی افزود :این طرح ویژه داوطلبان حفظ حضوری و غیرحضوری و مجازی می باشد و عزیزان علاقه مند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.QURANHEFZ.IR و یا به اداره اوقاف سراسر استان مراجعه کنند.
کد مطلب 2004410

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