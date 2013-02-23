بازدید بازرسین بهداشت محیط شهرستان دیلم از سد مخزنی کوثر

به گزارش خبرنگار مهر، کارکنان بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان دیلم صبح شنبه در بازدید از سد مخزنی کوثر از تاج سد، دریاچه سد، سرریزهای اصلی و فرعی، تونل آب‌بر، تاسیسات آبگیری شهری، آبگیر رودخانه و تخلیه کننده تحتانی بازدید کردند.

کارشناس بهره برداری سد مخزنی کوثر در این بازدید اظهار داشت: مطالعات اولیه سد در سال 60، عملیات اجرایی آن در سال 73 ، افتتاح آن در اسفند 82 و در سال 84 با تحویل آب شرب به شهرهای حاشیه خلیج فارس وارد فاز بهره برداری شد.

عبدالمنان دانشی ضمن اشاره به مشخصات فنی سد افزود: سد مخزنی کوثر از نوع بتنی وزنی با حجم مخزن 580 میلیون مترمکعب، طول تاج 190 متر،ارتفاع ازپی 144 متر، عرض سد در پی 62 متر و عرض سد در تاج هفت متر است.

وی بیان داشت: یکی از ویژگی‌های خاص زمان اجرای سد سیستم انحراف آب دو مرحله ای است که در مرحله اول احداث پل فلزی با استفاده از 62 عدد خرپا و مرحله دوم حفرتونل انحراف به قطر 5/5 متر و طول 502 متر برای استفاده در فصل خشک به منظور انسداد فضای زیر پل فلزی بوده است.

کارشناس بهره برداری سد کوثر درادامه سخنان خود گفت: این سد دارای دو رشته سرریز تونلی به قطر 10 متر و طول 282 متر مجهز به دریچه قطاعی با ظرفیت تخلیه 4320مترمکعب در ثانیه برای سیلاب با دوره بازگشت 10 هزار ساله است.

دانشی افزود: تاسیسات آبگیری آب شهری و صنعتی توسط دولوله فولادی هریک بقطر 2 متر از تونل آب بر بطول 1280متر ازتاسیسات سد خارج و دارای ظرفیت آبگیری 16 متر مکعب درثانیه می باشد.

وی گفت: یکی از اهداف احداث این سد تامین آب شرب وصنعتی در بخشهایی از پنج استان کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان با جمعیت تحت پوشش 5/2 میلیون نفر برای افق سال 1400 به طوری که با خط لوله ای به طول 763 کیلومتر در مجموع هفت شهربزرگ، یازده شهرکوچک، سی و شش شهرک و چهل و هفت دهستان با بیش از یک هزار و200 روستا را در بر می گیرد.

دانشی اذعان داشت: در حال حاضر شهرهای گچساران، بهبهان، زیدون، دیلم، گناوه، بوشهر، کنگان، جزیره خارک، لامرد، خورموج، بندرلنگه و روستاهای مسیر را تامین آب می نماید.

وی گفت: سد مخزنی کوثر از استراتژیک ترین سدهای ایران محسوب می شود و اهداف آن تامین آب شرب شهرهای کم آب جنوب و حاشیه خلیج فارس بوده است.

کارشناس بهره برداری سد کوثر اظهار داشت: در طول مسیر خط لوله تامین آب شرب، تاسیسات و صنایع مهم و استراتزیک مانند نیروگاه اتمی بوشهر، جزیره خارک، پالایشگاه گاز ولی‌عصر کنگان و پارس جنوبی از این طرح بزرگ آبرسانی استفاده می‌کند.

سد مخزنی کوثر در فاصله حدود 100 کیلومتری دیلم درمحل تنگ دوک بر روی رودخانه خیرآباد احداث شده است.

دوم تا یازدهم اسفندماه هر سال به عنوان دهه بهداشت محیط نام‌گذاری شده است.