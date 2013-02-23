25 میلیارد تومان نیاز اعتباری طرح توسعه حافظیه/ تشکر از "خبرگزاری مهر"

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله پروژه های بزرگ استان فارس و حتی کشور، طرح توسعه آرامگاه حافظ است که با کلنگ زنی رئیس مجلس در حدود هشت سال پیش آغاز و امروز همچنان در حال ساخت است.

این پروژه بزرگ که تاکیدات رئیس جمهور، رئیس مجلس، استاندار و.... به همراه خود دارد امروز با گذشت هشت سال از زمان کلنگزنی تنها حدود 40 درصد کلی پیشرفت فیزیکی دارد و همچنان مردم شیراز در انتظار به سرانجام رسیدن این پروژه بزرگ هستند.

اما آنچه که طی این سال های اتفاق افتاده برای همگان آشنا است، کمبود اعتبارات و یا نبود اعتبار باعث شد که این پروژه ملی پس از گذشت سال ها به سرانجام نرسد.

اما چندین ماه پیش زمانیکه بحث طرح های مهرماندگار مطرح شد همگان به فکر این افتادند که با استفاده از این طرح بتوانند این پروژه ملی را به سرانجام برسانند که درعین ناباوری، پروژه عظیم طرح توسعه حافظیه به عنوان طرح مهر ماندگار مطرح نشد و این پروژه همچنان در انتظار روشن شدن وضعیت اعتباری خود است.

25 میلیارد تومان نیاز اعتباری طرح توسعه حافظیه

طرح توسعه حافظیه، ظهر شنبه برای چندمین بار به نشست خبری رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان رسید که مسئول گردشگری و میراث فارس نداشتن اعتبارات را دلیل اصلی بر زمین ماندن این پروژه اعلام کرد.

فریدون فعالی تاکید کرد: نیاز اصلی ما برای اتمام این پروژه بزرگ رقمی حدود 25 میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: با وضعیت تزریق اعتبارات قطره چکانی نمی توانیم این پروژه عظیم را به سر انجام برسانیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس افزود: اگر این پروژه به عنوان یکی از طرح های مهر ماندگار استان فارس مطرح شده بود بخشی از این پروژه را تا سال 92 افتتاح می کردیم.

فعالی ادامه داد: تنها یک میلیارد تومان برای ساخت طرح توسعه حافظیه که شامل باغ موزه مشاهیر نیز می شود به ما اختصاص داده شده که این رقم در مقابل هزینه هایی که باید انجام شود ناچیز است.

سعدیه و پاسارگاد نیز مشکل اعتباری دارد

وی در ادامه سخنان خود در خصوص پروژه های سعدیه و پاسارگاد نیز، گفت: مجموعه فرهنگی سعدیه و پاسارگاد نیز مشکل اعتبارات دارد در حالیکه ما با همین نداشتن اعتبارات نیز در حال انجام کار هستیم.

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس تاکید کرد: برای پروژه فرهنگی سعدیه تاکنون هیچ رقمی را تخصیص نداده اند و برای مجموعه پاسارگاد نیز تنها یک میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

فعالی یادآور شد: مدیریت ارشد استان فارس در تلاش است که این اعتبارات را جذب کند و در این راستا نامه نگاری های فراوانی نیز انجام شده اما باید وضعیت اقتصادی و مالی را درک کرد.

کلید اماکن صنایع دستی را به افراد خاص نمی دهیم

اما در ادامه این نشست خبری اماکن فروش صنایع دستی از جمله مباحثی بود که فعالی برای اولین بار به آن پرداخت و به برخی از افراد حاضر در استان اخطار داد که این اماکن شخصی نیست و برای استفاده عموم تولید کنندگان صنایع دستی ساخته شده است.

وی تاکید کرد: اینگونه اماکن برای ارایه صنایع دستی فارس راه اندازی شده و اگر هم کلید ورودی این اماکن در شهرستانها در جیب افراد خاص قرار دارد به این معنی نیست که صاحب آن هستند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: هیچگونه انتفاعی در خصوص این اماکن وجود ندارد بلکه این محل ها برای استفاده جمع است.

فعالی تصریح کرد: به طور مثال مکانی در حافظیه برای فروش صنایع دستی استان فارس مهیا شده که در این مکان افراد مختلفی حاضر و فعالیت می کنند و ما چنین مکانهایی را برای استفاده افراد خاص نمی دهیم.

صنایع دستی فارس بالاترین کیفیت را دارد

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت صنایع دستی استان فارس نیز گفت: در بحث تولید و کیفیت صنایع دستی استان فارس هیچگونه مشکلی وجود ندارد و ما بهترین کیفیت صنایع دستی کشور را در استان فارس داریم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تاکید کرد: امروز مشکل صنایع دستی، بازاریابی است که در این خصوص صادر کنندگان باید توجه بیشتری را داشته باشند.

تشکر از "خبرگزاری مهر"

فعالی در بخش پایانی سخنان خود به انتخاب شدن توسط "خبرگزاری مهر" به عنوان انتقاد پذیر ترین مدیر استان اشاره کرد و با تشکر از "خبرگزاری مهر"، گفت: خبرنگاران و رسانه ها تکیه گاه مسئولین هستند و ما باید در تمامی شرایط پاسخگوی آنها باشیم.

وی افزود: باید مشکلات را مطرح کرد و به طور جمعی به یک نتیجه مثبت برسیم که در این خصوص رسانه های استان فارس در هیچ کجا سازمان میراث فرهنگی را تنها نگذاشته اند.