همه چیز برای انجام یک بازی خوب مهیاست/ راهیان به مصاف ایران جوان بوشهر می رود

فرشید استحقاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم راهیان در شرایط خوبی به سر می برد و همه چیز برای انجام یک بازی خوب مهیا است.

وی با اشاره به بازی آخر راهیان در مقابل شهرداری بندرعباس گفت: در بازی گذشته مقابل شهرداری بندرعباس شرایط مناسب نبود و بازی خوبی نداشتیم و در حالی که با نتیجه 2 بر صفر از حریف جلو بودیم بازی با نتیجه مساوی به پایان رسید.

استحقاری شرایط کنونی تیم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با حمایتی که مسئولین و مدیریت راهیان از تیم داشت آرامش به اردوی تیم بازگشته و امیدواریم بتوانیم در مقابل ایران جوان بوشهر بازیخوبی انجام دهیم و با غلبه بر این تیم خود را در کورس رقابت ها نگه داریم.

وی افزود: در این بازی فرخ پور و آشیل به علت محرومیت حذف شده و آنها را در اختیار نخواهیم داشت، هم چنین حامد حجتی به علت مصدومیت در ترکیب تیم نبوده و بازی نخواهد کرد.

مربی راهیان در پایان گفت: امیدواریم در بازی مقابل ایران جوان بهترین نتیجه ممکن را کسب کرده و در پایان این مسابقات به جام آزادگان دست یابیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای مسابقات جام آزادگان، تیم های فوتبال راهیان کرمانشاه و ایران جوان بوشهر در هفته 21 این رقابت ها روز دوشنبه 7 اسفند سال جاری ساعت 15 در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف تیم ایران جوان بوشهر می رود .

