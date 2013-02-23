ارسال 460 مقاله به دبیرخانه همایش بین المللی اخلاق و ادیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عباس حسینی قبل از ظهر شنبه در نشست خبری همایش اخلاق و ادیان که در محل بنیاد بین المللی اسراء برگزار شد، گفت: در این همایش 13 میهمان خارجی از کشورهایی چون آمریکا، یونان، عراق، اتریش، آلمان و کانادا حضور خواهند داشت و برخی از آنان نیز به صورت حضوری مقالات خود را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: چکیده مقالات پذیرفته شده نیز در 350 صفحه چاپ شده که در روز همایش توزیع خواهد شد و مقالاتی نیز به زبان انگلیسی به چاپ رسیده و در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی ابراز داشت:در حاشیه همایش نیز هفت پنل تخصصی با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

حسینی ادامه داد: در این هفت پنل مقالات برگزیده ارائه خواهد شد که دو پنل به موضوع اخلاق در اسلام ، دو پنل به مبانی معرفت اخلاقی و سه پنل نیز در موضوعات اخلاق در یهودیت و مسیحیت ، آیین های شرقی ، اخلاق رسانه و مدیریت و پزشکی اختصاص خواهد شد.

وی گفت: مراسم افتتاحیه همایش روز چهارشنبه نهم اسفند ماه برگزار شده و در آن آیت‌الله جوادی آملی سخنرانی خواهد کرد، ضمن این که اختتامیه این همایش نیز عصر پنج شنبه با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

وی هم چنین از همکاری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ،مرکز پژوهش ‌های اسلامی سازمان صدا و سیما،دانشگاه‌های قم و علوم پزشکی تهران،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) و دانشگاه ادیان و مذاهب در برگزاری همایش بین‌ المللی اخلاق و ادیان خبر داد.

دبیر اجرایی همایش بین المللی اخلاق و ادیان بیان داشت: آیت ‌الله احمد احمدی دبیر علمی همایش بوده و دکتر محسن جوادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه قم نیز دبیری بخش خارجی همایش را برعهده دارند.

حسینی یادآور شد: پیش از برگزاری همایش نیز دیدارهایی با حضرات آیات جوادی آملی، علوی گرگانی، مصباح یزدی و حسینی بوشهری داشتیم و آنان رهنمودهای خود جهت برگزاری هر چه بهتر همایش را ارائه کردند.

