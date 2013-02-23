ارائه سند جامع علوم دریایی به شورای عتف/ تولید دارو از دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی نژاد دراین خصوص افزود: در جلسات اتحادیه رؤسای دانشگاههای ساحلی در دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار بر همکاری دانشگاههای ساحلی در شمال و جنوب کشور برای ارائه طرحهای محصول محور تاکید شد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه گسترش مرزهای دریایی کشور، اظهار داشت: دانشگاههای کشور باید در حوزه تولیدات مستخرج از دریا فعالیت بیشتری داشته باشند از این رو باید فعالتر در زمینه تولیدات محصول عمل کنند.
وی ادامه داد: درجلسه اتحادیه دانشگاههای ساحلی مقرر شد سند جامع علم و فناوری دریایی تدوین شده و به شورای عتف تحویل شود تا پس از تصویب دراین شورا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
مهدی نژاد، یادآور شد: علاوه بر این دانشگاههای ساحلی موظف شدند طرحهای محصول محوری را برای استخراج دارو و موادغذایی از دریا ارائه دهند.
به گفته وی اتحادیه دانشگاههای ساحلی زیر نظر وزارت علوم فعالیت میکند و به مسائل مربوط به دانشگاههای ساحلی را پیگیری میکند.
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