پایان واگذاری 700 انشعاب فاضلاب در رامهرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زاده مالکی افزود: فاز اول طرح فاضلاب رامهرمز که از محل اعتبار فروش مرحله اول اوراق مشارکتهای مردمی در حال اجراست تاکنون 23 درصد پیشرفت داشته و کار واگذاری حدود 700 انشعاب فاضلاب خانگی ساکنان مناطق طالقانی، جوی آسیاب و خیابانهای شقایق به پایان رسیده است.



وي اهداف اجراي طرح فاضلاب رامهرمز را جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب، جلوگيري از ورود فاضلاب به سطح معابر شهري و كانال آبهاي سطحي و پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي در منطقه عنوان کرد و گفت: با تکمیل کار واگذاری منطقه طالقانی به زودی کار واگذاری انشعابات فاضلاب خیابانهای شهدا، کلانتر و کوی پاسداران نیز آغاز خواهد شد.



مجری طرح فاضلاب رامهرمز اجرای این طرح را يك گام مهم در راستاي حفظ محيط زيست و ارتقاي شاخصهاي بهداشتي در شهرستان رامهرمز عنوان کرد و افزود: فاز اول این طرح حدود40 درصد کل شبكه فاضلاب رامهرمز را شامل می شود که ظرف مدت 13ماه به اجرا گذارده خواهد شد.



در طرح فاضلاب شهرستان رامهرمز 60 كيلومتر خط انتقال و شبكه اصلي و 75 كيلومتر انشعابات و شبكه فرعي با اعتبار 167ميليارد ريال با مشاركت مردمي از محل فروش اوراق مشاركت در مدت زمان 13 ماه در مناطق وسيعي از شهر رامهرمز اجرا مي شود.