اخذ مجوز 350 دفتر پیشخوان دولت در البرز و فعالیت تنها 40 دفتر

محمدرضا حاجی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 90 و 91 طی چهار مرحله فراخوان 120 دفتر پیشخوان دولت به دفاتر قبلی در استان البرز افزوده شد که در مجموع 350 دفتر مجوز فعالیت در استان را اخذ کرده اند.

وی افزود: این در حالی است که در حال حاضر تنها 40 دفتر پیشخوان دولت در سطح استان اقدام به راه اندازی و فعالیت کرده اند.

وی گفت: دفاتر موجود در استان البرز وضعیت معیشتی بسیار بدی داشته و بعضا رو به تعطیلی و ورشکستگی هستند و این امر در اثر عدم واگذاری خدمات دستگاه های دولتی به این دفاتر رقم خورده است.

حاجی صادقی تصریح کرد: در حال حاضر تنها هفت دستگاه هستند که اقدام به واگذاری خدمات خود به دفاتر پیشخوان دولت کرده اند و این در حالی است که همه دفاتر نیز موفق به اخذ این خدمات نشده و خدمات تنها به تعدادی از دفاتر واگذار شده است.

وی افزود: بخش زیادی از این خدمات نیز دائمی نبوده و تنها به زمان مشخصی مربوط می شوند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر درآمد متوسط دفاتر پیشخوان دولت در حوزه مخابرات 500 هزار ریال، در امور پستی 700 هزار ریال، در امور تلفن همراه دو میلیون و 500 هزار ريال، پست بانک یک میلیون و 500، سازمان امور مالیاتی 150 هزار ریال ئ فنی و حرفه ای 300 هزار ریال است.

رئیس انجمن دفاتر پیشخوان دولت البرز اعلام فراخوان به منظور واگذاری دفاتر بیشتر در استان البرز را موجب رکود اقتصادی دفاتر موجود دانست و گفت: بهتر است که ابتدا ساماندهی وضعیت دفاتر فعلی مورد توجه باشد و افزایش کمی دفاتر در اولویت های بعدی قرار گیرد.

وی با اشاره به فعالیت کارگروهی مربوط به دفاتر پیشخوان دولت در استانداری البرز اظهار داشت: امید می رود این کارگروه تلاش در جهت واگذاری خدمات بیشتر و احصاء خدمات قید شده در آئین نامه برای دفاتر فعلی را در دستور کار خود قرار داده و از اعلام فراخوان برای افزایش تعداد دفاتر صرف نظر کند.

