نتایج انتخابات ششمین دوره نظام پزشکی دامغان اعلام شد

سید یحیی شنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان دامغان روز گذشته با شرکت پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان و دارندگان لیسانس پروانه فعالیت فیزیوتراپی در یک شعبه ثابت اخذ رای برگزار شد.

وی تصریح کرد: 17 نفر در شهرستان دامغان برای ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی کاندیدا شده بودند که همه این افراد در هیئت های اجرایی و نظارت این انتخابات تایید صلاحیت شدند.

رئیس هیئت اجرایی ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: بر اساس آرای شمارش شده در بخش پزشکان دکتر حسین صباغ، دکتر غلامحسین ملکی، دکتر مهدی سلیمانی، دکتر مجید علیزاده، دکترر محمد عباسی و دکتر کامیار کاظمی زند یشترین آرای ماخوذه را کسب کردند.

شنایی اضافه کرد: در بخش دندانپزشکان، دکتر علی مقبلی، در بخش داروسازان محمد امین عامریان، در بخش علوم آزمایشگاهی، دکتر علیرضا یارگر روش، در بخش زنان و زایمان، دکتر سمیه ذبیح پور روشن و همچنین در بخش دارندگان لیسانس پروانه فعالیت فیزیوتراپی عزت الله نیرنگی بیشترین آرای ماخوذه را در این دوره از انتخابات به دست آوردند.

شنایی افزود :نتایج ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان دامغان در هیئت اجرایی مورد تایید قرار گرفت.

وی گفت: در صورت اعتراض به انتخابات ششمین دوره نظام پزشکی شهرستان دامغان مراتب به صورت مستند از سوی معترضین ظرف 48 ساعت از اعلام اولیه نتایج به هیئت اجرایی شهرستان ارسال تا به هیئت هماهنگی و نظارت انتخابات نظام پزشکی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.

به گزارش مهر، شهرستان دامغان دارای 120 نفر پزشک در بخش های عمومی، متخصص، داروساز، دندانپزشک، زنان و زایمان و دارندگان لیسانس پروانه فعالیت در حوزه فیزیوتراپی است.