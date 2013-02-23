فعالیت پارکبانها در آبادان ممنوع است

محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد و رسیدگی به اعتراضات مکرر شهروندان در این خصوص را دلیل اصلی این ممنوعیت خواند و افزود: در این راستا هماهنگیهای لازم به سازمان تاکسیرانی آبادان انجام شده است.



وی با اشاره به فعالیت شخصی در این خصوص که بدون داشتن مجوز اقدام به دریافت وجوه از شهروندان بابت پارک خودروهایشان آن هم بدون ضوابط و قاعده می کرد، اظهار داشت: فرد مذکور پس از شناسایی به مقامات قضایی معرفی و در حال سیر مراحل قانونی است.



شیرازی تصریح کرد: پس از آگاهی از این سوءاستفاده و لزوم برخورد با این پدیده نوظهور، تصمیم بر جمع آوری پارکبانها از سطح خیابانهای شهر گرفته شد.



شهردار آبادان یادآور شد: به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان در آینده ای نزدیک از شیوه های الکترونیک در این خصوص بهره می گیریم.



شیرازی از شهروندان آبادانی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده افراد در قالب دریافت مبالغ با عنوان پارکبانی مراتب را با مسئولان شهرداری آبادان درمیان گذارند.



وی گفت: شماره های مربوطه توسط بنرهایی برای اطلاع و همراهی شهروندان برای برخورد با این پدیده در بخشهای مختلف شهری نصب می شود.



وی از شهروندان آبادانی خواست تا برای اطمینان و آسودگی خاطر خود، خودروهایشان را به سیستم دزدگیر مجهز کنند.



شیرازی با بیان اینکه موضوع پارکبانی با پارکینگ متفاوت است، افزود: پارکهای اختصاصی و پارکینگهایی که جدا از معابر شهری هستند حق دریافت وجه را دارند.



شهردار آبادان گفت: متاسفانه در سطح مرکز شهر ابا کمبود پارکینگ مواجه هستیم که این مشکل باید با برنامه ریزی مناسب مرتفع شود.



شیرازی با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و حضور جمع کثیری از میهمانان نوروزی در این شهر گفت: برای جبران این کمبودها با بخش خصوصی برای در اختیار قرار دادن اماکن خود برای استفاده به عنوان پارکینگ گفتگو و رایزنیهایی انجام داده ایم.



وی بار دیگر ضمن اعلام ممنوعیت هرگونه فعالیت در قالب پارکبانی در آبادان از شهروندان خواست تا در این خصوص همکاری جدی داشته باشند.



شیرازی با قدردانی از همراهی دادگستری در این خصوص افزود: دادگستری نیز به طور جدی مسائل و موارد مربوطه با پارکبانها را دنبال و به انجام می رساند.