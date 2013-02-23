دانشگاه فرهنگیان هرمزگان فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان پیش از ظهر شنبه با حضور سخنگوی وزارت امور خارجه، استاندارهرمزگان، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، روسای دانشگاه ها و جمعی از مسئولان در پردیس حضرت فاطمه (س) بندرعباس فعالیت خود را آغاز کرد.

استاندارهرمزگان در مراسم افتتاح این دانشگاه با بیان اینکه جامعه اسلامی پیشرفت خود را مدیون پرورش نیروهای مومن،متعهد،خلاق و برخوردار از فضائل اخلاقی می داند، اظهارداشت: بدیهی است بدون توجه به رشد فضائل اخلاقی،خدامحوری، روحیه تعبد ومسوولیت پذیری، عدالت جو و عدالتخواه وداشتن روحیه استقلال و خودباوری در سایه پرورش خلاقیت ها نمی توان از کارآمدی جامعه سخن گفت چراکه این عوامل اساس رشد و توسعه در جامعه اسلامی است.

ابراهیم عزیزی نقش آموزش و پرورش را دراین عرصه بسیار خطیر عنوان کرد و افزود: آنچه برشمرده شد جز از مسیر آموزش و پرورش و با تکیه بر وجود معلمان مومن و متعهد محقق نخواهد شد و دانشگاه فرهنگیان باید رسیدن به این دستاورد بزرگ را وجه همت خود قراردهد.

مدیرکل آموزش و پرورش نیز در این آئین با اشاره به جزئیات پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان، اظهارداشت: از مجموع 64 پردیس و 35 هزار دانشجود در کشور، دانشگاه فرهنگیان هرمزگان با 300دانشجو دختر در پردیس فاطمه زهرا(س) و 150دانشجوی پسر در پردیس شهید بهشتی فعالیت خود را در رشته های شیمی، مشاوره وعلوم تربیتی ویژه خواهران و مشاوره،علوم تربیتی و معارف ویژه برادران در مقطع کارشناسی پیوسته از بهمن ماه امسال آغاز کرده است.

احمد آخوندی افزود: در تداوم این اقدام برای مقاطع ارشد و دکتری نیز با انجام تمهیدات لازم وتصویب در استان درحال اخذ مجوز از مرکز هستیم که با انجام آن 15رشته به مجموع رشته های این دانشگاه اضافه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به معیارهای انتخاب دانشجودر دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: علاوه بر نمره علمی، صلاحیت دانشجو در همه زمینه ها جهت ورود به حرفه شریف معلمی در نظر گرفته خواهد شد که می توان گفت اجتماع نخبگان را در دانشگاه فرهنگیان برای تربیت نسل آتیه ساز کشور خواهیم داشت.