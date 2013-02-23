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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

نمایشگاه نقاشی «نظاره گران» در آبادان افتتاح شد

نمایشگاه نقاشی «نظاره گران» در آبادان افتتاح شد

آبادان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان از افتتاح نمایشگاه نقاشی «نظاره گران» در موزه هنرهای معاصر آبادان خبر داد.

فرهاد پورغراوی علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمایشگاه نقاشی به همت خانم مریم رحمانی دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه آزاد شیراز کار شده است  و سبک آثار آن مدرنیسم است.

علوانی افزود: نمایشگاه نقاشی نظاره گران 28 اثر از خانم رحمانی را به بازدید علاقمندان به نمایش می گذارد که با رنگ روغن طراحی و اجرا شده اند.

وی مدت برگزاری این نمایشگاه را 10 روز اعلام کرد و گفت: نمایشگاه نقاشی نظاره گران روز شنبه پنجم اسفندماه سال جاری و با حضور هنرمندان و علاقمندان به فعالیتهای هنری برپا شد.

علوانی تصریح کرد: علاقمنمدان می توانند  تا 15 اسفندماه همه روزه به جز روزهای تعطیل،صبح ها از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهرها نیز از ساعت 15 تا20 در محل موزه هنرهای معاصر آبادان از این آثار بازدید به عمل آورند.

کد مطلب 2004441

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