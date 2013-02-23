اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی گناباد 4 برابر افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر جاهدي ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حدود 50 میلیارد ریال از سوی متقاضیان تسهیلات برای سرمایه گذاری در توسعه بخش کشاورزی و دامداری این شهرستان هزینه شده است.ژ

جاهدي تصريح كرد: عمده سرمایه گذاری های مزبور در زمینه احداث واحد بسته بندی زعفران، بسته بندی خشکبار، کشتارگاه صنعتی دو منظوره، احداث سردخانه و بسته بندی گوشت، کارخانه خوراک دام، توسعه و تجهیز تعدادی از واحد های تولید گوشت سفید و همچنین تثبیت اشتغال بوده است.

وی افزود: سهم ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی شهرستان گناباد درسال جاری 225 نفر بوده است در حالی که 948 نفر در این بخش مشغول کار شده اند.

جاهدي گفت: اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی این شهرستان نسبت به سهمیه تعیین شده 412 درصد افزایش داشته است.

جاهدي در ادامه گفت: کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان گناباد با برگزاری 98 نشست از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از دو هزار و 800 طرح را مورد بررسی قرار داده که 774 طرح از این تعداد به بانکهای عامل معرفی شدند.

وی اظهار داشت: برای این تعداد طرح بیش از 300 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

جاهدي گفت: از ابتدای امسال تاکنون 774 طرح توسعه در بخش های کشاورزی و دامداری این شهرستان از تسهیلات دولتی بهره مند شدند.