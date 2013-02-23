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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

جاهدي:

اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی گناباد 4 برابر افزایش داشت

اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی گناباد 4 برابر افزایش داشت

گناباد - خبرگزاري مهر: مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی این شهرستان نسبت به سهمیه تعیین شده بيش از چهاربرابر افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر جاهدي ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حدود 50 میلیارد ریال از سوی متقاضیان تسهیلات برای سرمایه گذاری در توسعه بخش کشاورزی و دامداری این شهرستان هزینه شده است.ژ

جاهدي تصريح كرد: عمده سرمایه گذاری های مزبور در زمینه احداث واحد بسته بندی زعفران، بسته بندی خشکبار، کشتارگاه صنعتی دو منظوره، احداث سردخانه و بسته بندی گوشت، کارخانه خوراک دام، توسعه و تجهیز تعدادی از واحد های تولید گوشت سفید و همچنین تثبیت اشتغال بوده است.

وی افزود: سهم ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی شهرستان گناباد درسال جاری 225 نفر بوده است در حالی که 948 نفر در این بخش مشغول کار شده اند.

جاهدي گفت: اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی این شهرستان نسبت به سهمیه تعیین شده 412 درصد افزایش داشته است.

جاهدي در ادامه گفت: کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان گناباد با برگزاری 98 نشست از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از دو هزار و 800 طرح را مورد بررسی قرار داده که 774 طرح از این تعداد به بانکهای عامل معرفی شدند.

وی اظهار داشت: برای این تعداد طرح بیش از 300 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

جاهدي گفت: از ابتدای امسال تاکنون 774 طرح توسعه در بخش های کشاورزی و دامداری این شهرستان از تسهیلات دولتی بهره مند شدند.

کد مطلب 2004442

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