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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

سعادتی خبر داد:

برخورد جدی با تولیدکنندگان کالاهای غیراستاندارد در البرز

برخورد جدی با تولیدکنندگان کالاهای غیراستاندارد در البرز

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد استان البرز گفت: با تولیدکنندگان کالاهای بی کیفیت و غیراستاندارد برخورد جدی می شود.

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطالب فوق اظهار داشت: بازرسی و کنترل از واحدهای تولیدی توسط کارشناسان در سطح استان البرز صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: در صورت مواجه با تولیدکنندگان زیرپله ای و بی کیفیت برخورد قانونی انجام می شود.

وی با بیان اینکه تولیدات غیراستاندارد ضرر جان و مال مصرف کننده را به همراه خواهد داشت، افزود: این نهاد در جهت حفظ حقوق شهروندان طبق قانون با متخلفین برخورد کنیم.

مدیر کل استاندارد استان البرز گفت: با نزدیک شدن به پایان ایام سال و بالا رفتن حجم درخواست این نظارت و بازرسی ها تشدید می شود.

وی ادامه داد: در جهت حفظ جان و مال هم استانی ها سامانه رسیدگی به شکایات در طول شبانه روز آماده ارائه خدمت به مردم است.

سعادتی افزود: همشهریان در صورت مواجه با هر گونه تخلف به سامانه رسیدگی به شکایت 1517 اطلاع دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 2004443

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