علائم اضطراب با فعالیت بدنی مناسب کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی موسوی رجا افزود: بسیاري از افراد فعال که به صورت منظم فعالیت ورزشی دارند، نسبت به مقابله با فشارهاي زندگی، احساس توانمندی بیشتری دارند.

وی اظهار داشت: به هرگونه حرکت بدن که در اثر انقباض و انبساط عضلات اسکلتی بدن ایجاد می شود و نیازمند صرف انرژي است، فعالیت بدنی گفته می شود.

موسوی رجا با بیان اینکه فعالیت ورزشی منظم با کاهش فعالیتهاي پیچیده مغزي همراه است، تصریح کرد: در پیاده روي سریع، یوگا، ورزشهاي رزمی و کوهنوردي، افراد کاهش فشار روانی و بار عصبی را در خود احساس و تجربه می کنند.

این کارشناس مبارزه با بیماریها، با اشاره به تاثیر ورزش و فعالیت بدنی در افزایش کارایی سیستم پاراسمپاتیک بدن عنوان کرد: این تغییر، با ایجاد اثرات ضد اضطرابی، باعث آرامش، بهبود اختلالات خواب و تسهیل در روند به خواب رفتن می شود.

وی یادآور شد: براساس نظر سازمان بهداشت جهانی، 30 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط حداقل پنج بار در هفته و یا 25 دقیقه فعالیت شدید، حداقل سه بار در هفته به بزرگسالان توصیه می شود.

ورود برخی محصولات غیر بهداشتی به بازار یاسوج

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: مردم باید در هنگام خرید، به اعتبار نشان تجاری و استانداردهای بهداشتی توجه کنند.

رحمت الله افشار با اشاره به شناسایی چند محصول غیر بهداشتی در بازار کشور افزود: مسواک و خمیر دندان کودک با نام تجاری"Daniel"، تونیک بهاره تقویت و جلوگیری از ریزش مو با مارک "تک گل"، دو محصولی هستند که سازمان غذا و داروی کشور آن ها را غیرمجاز اعلام کرده است.

وی بیان داشت: جرم گیر و کاشی پاک کن با نام تجاری "بهرنگ ممتاز" نیز به دلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی، غیرمجاز اعلام شده است.

افشار تاکید کرد: در صورت مشاهده این محصولات در بازار، از خرید و مصرف آن ها خودداری کنید.