به گزارش خبر گزاری مهر، گزارش محرمانه اف‌بی‌آی که توسط سی‌ان‌ان منتشر شده است حاکی از بالا گرفتن سوء رفتارها اخلاقی در میان کارکنان سازمانی است که شعار رسمی‌اش "وفاداری،شجاعت، کمال" است.

اف‌بی‌آی با انتشار این گزارش در میان مقامات خود امید دارد تا اپیدمی سوء رفتار اخلاقی در میان کارکنان پلیس فدرال آمریکا را ریشه‌کن کند.

بر اساس گزارش منتشره اف‌بی‌آی، کارکنان این سازمان با استفاده از تلفن‌های همراهی که از سوی اف‌بی‌آی در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، اقدام به ارسال عکس‌ها مستهجن برای دیگر همکاران خود می‌کنند. همچنین به گفته یک مقام ارشد اف‌بی‌آی شمار پیام‌های غیراخلاقی رد و بدل شده میان کارکنان پلیس فدرال آمریکا جهش چشمگیری داشته است.

به نوشته سی‌ان‌ان، در حالی که 36 هزار کارمند پلیس فدرال آمریکا از نظر کاری حرفه‌ای عمل می‌کنند اما گزارش منتشره اداره جوابگویی حرفه‌ای اف‌بی‌آی نشان می‌دهد سوء رفتارهای اخلاقی جدی در این سازمان ریشه‌دار است و از سال‌ها پیش ادامه دارد.

به گزارش سی‌ان‌ان، از سال 2010 تا 2012، پلیس فدرال آمریکا 1045 نفر از کارکنان خود را توبیخ و 85 نفر از آن‌ها را اخراج کرده است.

بر اساس گزارش منتشره پلیس فدرال آمریکا برخی از سوء رفتارهای صورت گرفته از سوی کارکنان اف‌بی‌آی شامل، رانندگی در حالت مستی، داشتن معشوقه و درگیری با او و سوء استفاده از اسلحه پلیس فدرال، استفاده از کارت اعتباری دزدی، شهادت دروغ، حضور در سایت‌های هرزه‌نگاری کودکان، برقراری رابطه جنسی کارکنان اف‌بی‌آی با مخبرین این سازمان، و استفاده از کامپیوترهای پلیس فدرال برای تماشای سایت‌ها هرزه‌نگاری، است.

در حالی که اف‌بی‌آی به دلیل نگرانی از سورفتارهای کارکنان خود اقدام به انتشار گزارشی جهت مقابله با این معضل کرده است، کنراد متیکا، مقام ارشد پلیس فدرال آمریکا، به سی‌ان‌ان گفته است حجم مشکلات اخلاقی/انضباطی اف‌بی‌آی بسیار پایین‌تر از حجم مشکلات اخلاقی/انضباطی دیگر سازمان‌های فدرال است.