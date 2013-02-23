محمدعلی مومنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این ستاد در تعامل جدی و نزدیک با ستاد اقامه نماز استان قم یکی از مهمترین ماموریت های خود را ترویج فرهنگ نماز در ورزشگاه ها، مجموعه های ورزشی و سالن های قم قرار داده است.

وی افزود: از سال گذشته که این اقدام آغاز شد گام های خوبی در این مسیر برداشته ایم و در سال 1390 توانستیم تعداد هشت مجموعه و سالن بزرگ ورزشی قم را به نماز خانه تجهیز کنیم و امسال نیز تا کنون در پنج فضای ورزشی قم این اتفاق رخ داده است.

مسئول ستاد اقامه نماز اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: در این دو سال سعی کرده ایم در حاشیه رقابت های مهم و بزرگ ورزشی به خصوص مسابقات ملی و بین المللی که از قضا تعداد آنها در قم خوب و قابل توجه نیز بوده است، نماز اول وقت بلافاصله بعد از نماز برگزار شود.

وی عنوان داشت: در حاشیه بازی های تیم فوتبال صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که در ورزشگاه یادگار امام قم انجام می شود و همچنین رویداد مهمی همچون پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام، نماز اول وقت برگزار شده است.

مومنی پور یاد آور شد: وقتی این اقدام را انجام دادیم ابتدا فکر می کردیم ممکن است صفوف نماز خلوت باشند اما بر عکس این پیش بینی اتفاق افتاد و مربیان، مدیران، ورزشکاران و تماشاگران به قدری از اقامه نماز اول وقت استقبال کردند که جای نماز خواندن برای بسیاری از افراد نبود.

وی تصریح کرد: یکی از دیگر اقداماتی که قصد داریم در راستای ترویج نماز، فرهنگ و امور دینی در اماکن ورزشی به آن بپردازیم، راه اندازی پایگاه های پاسخ به سئوالات دینی و شرعی است که به زودی در برخی اماکن ورزشی انجام خواهد گرفت.

مسئول ستاد اقامه نماز اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: بازتاب احداث اولین نمازخانه بزرگ و زیبا در یکی از بزرگترین ورزشگاه های کشور یعنی یادگار امام قم در بسیاری از رسانه ها موجب شد تا در ادامه برنامه های خود با دلگرمی بیشتر به کار بپردازیم.

