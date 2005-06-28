نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي : دولت جديد به مسائل فرهنگي و اديان اهتمام جدي داشته باشد

موريس معتمد، نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي، در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" درباره نحوه تعامل اقليتهاي ديني با دولت آينده اظهار داشت : خوشبختانه طي هشت سال دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي شاهد حل بسياري از مشكلات اقليتهاي ديني بوديم.



وي در ادامه افزود : همچنين طي اين دوره شاهد حل مشكل لايحه ديه بوديم كه در دولت آقاي خاتمي اين لايحه تنظيم و در مجلس با راي بسيار خوبي به تصويب رسيد. نهايتا مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب اين طرح اهتمام كرد. همچنين مقام معظم رهبري هم با حكم حكومتي خويش، به دليل اعتقادي كه به اقليتهاي ديني در ايران داشتند و دارند، اين طرح را تاييد كردند.

نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي درباره انتظار خود از دولت آينده گفت : انتظار ما و همكيشانمان اين است كه همان سياست و روشي كه دولت آقاي خاتمي در ارتباط با حقوق جوامع اقليتهاي ديني و قومي در پيش گرفته بودند را در پيش بگيرند و اگر توانستند اين رويه را ارتقاء و سرعت دهند .



معتمد خاطر نشان ساخت : با صحبتهايي كه با آقاي احمدي نژاد درباره اقليتهاي ديني و قومي قبلا داشتند ما مطمئن هستيم در دولت آينده با همراهي و همدلي مقامات قوه مجريه و در راس آن رئيس جمهور شاهد حل بخش ديگري از مسائل و مشكلاتمان خواهيم بود.

وي ضمن اشاره به حضور يهوديان در تاريخ كهن ايران گفت : با توجه به تاريخ طولاني حضور يهوديان در ايران كه حدود 2700 سال است ما اعتقاد داريم كه گفتگوي بين اديان و جامعه يهودي و بدنه اصلي جامعه تدوام داشته و در آينده نيز ادامه خواهد داشت.



معتمد گفتگوي بين اديان را در ايران چيز تازه اي ندانست و اظهار داشت : به صراحت مي توان بيان كرد كه ايران از اولين كشورهايي است كه در آن گفتگوي بين اديان و اقليتهاي ديني و قومي از تاريخ بسيار كهن وجود داشته و به جلو آمده است. در چنين مملكتي با چنين ديدگاه ها و تعاملي كه بين بدنه اصلي و ساير اقليتهاي قومي و ديني وجود داشته طبيعي است روز به روز اين مسير مي تواند چهره بهتري به خود بگيرد.