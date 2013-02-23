نمازخانه شهرک صنعتی تیشنیز تکمیل شد/ آغاز به کار ستاد دائمی سفرهای نوروزی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید پرویزی بابادی آغاز عملیات اجرایی ساخت این نمازخانه بین راهی را سال 90 عنوان کرد و اذعان داشت: نمازخانه بین راهی تیشنیز در محور مواصلاتی شهرکرد - حوزستان که یکی از پرترددترین محورهای ارتباطی این استان، احداث شده است.

وی ایجاد مکانی مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران را مهم ترین هدف ساخت این نمازخانه بین راهی عنوان کرد و افزود: ساختمان نمازخانه تیشنیز در زمینی به مساحت 100 متر مربع احداث شده است.

پرویزی در ادامه از تکمیل سرویس بهداشتی کانون گردشگری چشمه گندیان خراجی در زمین به مساحت 35 متر مربع خبر داد و اظهار داشت: برای ساخت این سرویس بهداشتی بین راهی 160 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: برای احداث این نمازخانه و سرویس بهداشتی بین راهی 350 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی استان هزینه شده است.

بازدید هشت هزار نفر از موزه باستان شناسی شهرکرد

بیش از هشت هزار نفر از موزه باستان شناسی شهرکرد بازدید کردند.

کارشناس موزه های این اداره کل از بازدید هشت هزار و 790 نفر از موزه باستان شناسی شهرکرد در سال جاری خبر داد.

ایمان نظری گفت: این تعداد بازدید کننده سه هزار و 740 نفر بلیط تمام بها و پنج هزار و 50 نفر نیز به صورت رایگان از این موزه بازدید کرده اند.

وی با بیان اینکه قدیمی ترین آثار تاریخی چهارمحال و بختیاری با بیش از نه هزار سال قدمت در موزه باستان شناسی شهرکرد نگهداری می شود، اذعان داشت: این اشیاء ابزارهای سنگی ریز و درشت با پیکره های گلی و ابزار استخوانی از دوره نوسنگی است.

نظری ادامه داد: ابزار سنگی این موزه نمونه هایی از نخستین تولیدات تکنیکی انسانهای دوره نوسنگی است که در ساخت آنها از روشهای ماهرانه ای استفاده شده است.

28 اسفند آغاز به کار ستاد دائمی سفرهای نوروزی در چهارمحال و بختیاری

دبیر ستاد تسهیلات سفر استان چهارمحال و بختیاری از آغاز به کار این ستاد در استان همزمان با 28 اسفندماه جاری خبر داد و اظهار داشت: ستاد مرکزی تسهیلات سفر در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مستقر است.

مژگان ریاحی از فعالیت این ستاد تا 14 فروردین 92 خبر داد و تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های زیادی در زمینه جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری دارد که امیدوار هستیم با اطلاع رسانی درست این استان بیش از پیش به استان مقصد گردشگری تبدیل شود.

وی هدف ستاد تسهیلات نوروزی را ماندگار کردن گردشگران در استان دانست و تصریح کرد: حضور هر گردشگر با خود رونق اقتصادی و اشتغالزایی را به همراه دارد و این خود بهترین فرصت برای توسعه و گسترش این استان در تمام ابعاد است.

بازارچه های نوروزی صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری برپا می شود

سرپرست معاونت صنایع دستی این اداره کل از راه اندازی بازارچه های نوروزی صنایع دستی در استان خبر داد و اظهار داشت: این بازارچه ها از 28 اسفند ماه جاری آغاز و تا 14 فروردین 92 ادامه خواهند داشت.

مهرداد رئیسی با بیان اینکه بازارچه های نوروزی صنایع دستی در شهرستان های شهرکرد، بروجن، لردگان، کوهرنگ، سامان، فارسان و بن برپا می شوند، تصریح کرد: این بازارچه ها در رشته های گلیم، نمد، سرمه و صنایع دستی عشایر می باشند.

وی هدف از برپایی این بازارچه را معرفی صنایع دستی، آداب و رسوم استان و قراردادن صنایع دستی به عنوان یک کالای اساسی در سبد خانوار مسافرین مهم ترین اهداف برپایی بازارچه های نوروزی صنایع دستی در سطح استان می باشد.