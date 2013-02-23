دیدار مسئولان باقرشهر با خانواده شهید "رئوف محمدی"

به گزارش خبرنگار مهر،‌ به همت امور ایثارگران شهرداری پیش از ظهر شنبه مسئولان شهر باقرشهر از خانواده معزز شهید رئوف محمدی دیدار کردند.

در این دیدار که جمشید سعادتمند شهردار باقرشهر، جانشین سازمان بسیج ادارات سپاه سیدالشهدا(ع)، مسئول هیئت رزمندگان اسلام، مسئولان بازرسی و حراست شهرداری و مجتبی پرک عضو شورای اسلامی باقرشهر حضور داشتند، یاد و خاطره شهید رئوف محمدی گرامی داشته شد .

پدر شهید در این دیدار ضمن بیان خاطراتی از فرزند شهیدش گفت: نام او به راستی با خصوصیات اخلاقیش همسان بود و در رفتار و گفتار و برخورد با دیگران بسیار رئوف و مهربان بود و با دلسوزی و مهربانی به ناتوانان و درماندگان کمک می کرد.

از خداوند به خاطر داشتن چنین فرزندی سپاسگزاریم

علی محمدی افزود: رئوف جوان فعالی بود و به او افتخار می کنیم و از خداوند به خاطر داشتن چنین فرزندی شاکر و سپاسگزاریم .

وی یادآور شد: رئوف در مسجد محل و بسیج حضور پیدا می کرد و یادم هست که وقتی لباس مقدس سربازی را به تن کرد گفت: اکنون لیاقت پوشیدن لباس خدمت به اسلام را یافته ایم و افتخار می کنم که در کنار رزمندگان جان بر کف در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کنم و جان خود را در راه اعتلای اسلام و قرآن اهدا کنم و اگر در این راه به شهادت رسیدم یا پیروز شدم به وظیفه ام عمل کرده ام .

شهردار باقرشهر در این دیدار ضمن تجلیل از مقام والای شهدای انقلاب و دفاع مقدس از صبر و استقامت خانواده های معزز شهدا و رشادتهای رزمندگان در طول دوران انقلاب قدردانی کرد و گفت: در تمامی دیدارهایی که با خانواده های معظم شهدا داشته ایم از صبر و استقامت آنها در مقابل از دست دادن فرزندانشان متحیر شدیم و درس مقاومت و پایداری آموختیم .

نعمت همنشینی با خانواده های شهدا را خداوند نصیب مسئولان کرده است

جمشید سعادتمند در ادامه افزود: نعمت همنشینی با خانواده های شهدا به خصوص پدر و مادر آنها، لطف بزرگی است که خداوند نصیب مسئولان کرده است.

محمود فخامتی مسئول امور ایثارگران شهرداری باقرشهر نیز در این دیدار گفت: شهید رئوف محمدی در خرداد سال 1346 در باقرشهر دیده به جهان گشود و پس از 19 سال عمر سراسر خیر و برکت در روزی مصادف با هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1365 در منطقه سردشت به درجه رفیع شهادت نائل شد و پیکر پاکش پس از تشییع در کنار یاران شهیدش در قطعه 29 گلزار شهدای بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.