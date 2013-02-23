دومین جشنواره جام دیجیتال 2013 در گنبدکاووس برگزار شد

محمدرضا داورزنی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس ظهر پنجشنبه در حاشیه این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: غنی سازی اوقات فراغت جوانان با سرگرمی های مجاز از جمله اهدف این مسابقات بوده است.

وی اظهار داشت: باید توجه داشت که بازیهای رایانه ای سالم باشد و از ترویج برخی بازیهای مخرب جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: از خانواده های می خواهیم به بازیهای رایانه ای فرزندان نظارت مطلوب داشته باشند.

داورزنی یادآور شد: نفرات برگزیده این مسابقات شامل ابراهیم خلیلی، ابراهیم عبدی، هادی مصطفایی و مهدی بدراق نژاد بوده اند.

وی گفت: لوح تقدیر، جوایز نقدی و کارت عضویت به برگزیدگان این مسابقات داده شده است.