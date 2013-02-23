  1. استانها
  2. گلستان
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

دومین جشنواره جام دیجیتال 2013 در گنبدکاووس برگزار شد

دومین جشنواره جام دیجیتال 2013 در گنبدکاووس برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره جام فوتبال دیجتال 2013  در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس برگزار شد.

محمدرضا داورزنی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس ظهر پنجشنبه در حاشیه این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: غنی سازی اوقات فراغت جوانان با سرگرمی های مجاز از جمله اهدف این مسابقات بوده است.

وی اظهار داشت: باید توجه داشت که بازیهای رایانه ای سالم باشد و از ترویج برخی بازیهای مخرب جلوگیری شود.
 
وی عنوان کرد: از خانواده های می خواهیم به بازیهای رایانه ای فرزندان نظارت مطلوب داشته باشند.
 
داورزنی یادآور شد: نفرات برگزیده این مسابقات شامل ابراهیم خلیلی، ابراهیم عبدی، هادی مصطفایی و مهدی بدراق نژاد بوده اند.
 
وی گفت: لوح تقدیر، جوایز نقدی و کارت عضویت به برگزیدگان این مسابقات داده شده است.
کد مطلب 2004455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها