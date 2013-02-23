میلان به دنبال جبران شکست دور رفت/ سوپرماریو مقابل تیم سابقش به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان که در دیدار رفت مغلوب اینتر شده در مهلت نقل انتقالات زمستانی ماریو بالوتلی را از منچسترسیتی به خدمت گرفته که 4 فصل با پیراهن اینتر به میدان می رفت. سوپرماریو در 3 بازی برای میلان تا به حال 4 گل به ثمر رسانده و همکاری او با استفان الشراوی مهاجم جواان میلان که با 15 گل زده بهترین گلزن این تیم است می تواند برای هر خط دفاعی مشکل ساز شود.

میلان در این فصل بدترین شروع تاریخ خود را داشت و ماسیمیلیانو الگری حتی تا آستانه اخراج از این تیم هم پیش رفت اما اکنون شرایط آنها بسیار مناسب است و سیلویو برلوسکونی رئیس این باشگاه حتی معتقد است تیمش می تواند در این فصل قهرمان سری آ شود. برلوسکونی می گوید: جدال برای قهرمانی در این فصل بین ما، یوونتوس و ناپولی است. عملکرد میلان بسیار خوب بوده و ما اکنون در رده سوم هستیم. می خواهم میلان در این فصل لیگ قهرمانان اروپا و سری آ را با هم فتح کند.

میلان از اول ماه دسامبر از مجموع 10 بازی 23 امتیاز کسب کرده و اکنون با 44 امتیاز یک پله بالاتر از اینتر در رده سوم جدول قرار دارد. اما در طرف دیگر قضیه برای اینتر کاملا برعکس بوده است. آنها فصل را بسیار خوب شروع کردند و حتی در مقطعی از فصل به یک امتیازی یوونتوس در صدر جدول رسیده بودند اما روزگار خوش آنها اکنون به جایی رسیده که هفته گذشته با نتیجه 4 بر صفر مقابل فیورنتینا تحقیر می شوند. این در حالی است که اینتر در همین مدت زمان 15 امتیاز کسب کرده و 3 شکست سنگین مقابل سیه نا، اودینزه و فیورنتینا داشته است.

دو تیم میلان و اینتر تا به حال 293 بار به مصاف هم رفته اند که در آن 111 پیروزی سهم میلان بوده و اینتر در 105 بازی به پیروزی رسیده، 77 جدال دو تیم هم به تساوی انجامیده است.

دربی میلان یکشنبه شب از ساعت 23:15 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه سن سیرو بین دو تیم اینتر و میلان برگزار خواهد شد.