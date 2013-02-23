به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هادی آیت‌اللهی در خصوص نشست نمایندگان فدراسیون‌ها با اینترپل و AFC ضمن بیان مطلب فوق گفت: این نشست با هماهنگی اینترپل و AFC به مدت دو روز در مالزی برگزار شد که من به همراه حمیسی، رئیس کمیته حراست فدراسیون فوتبال در این نشست حضور داشتیم. در این جلسه در مورد چگونگی امنیت ورزشگاه‌ها، نحوه برخورد با تبانی و رشوه در فوتبال و نحوه برخورد با کارگزاران غیر رسمی یا همان دلال‌ها بحث و بررسی شد.

وی افزود: کشورهایی مثل کره‌جنوبی، اندونزی و چین که دارای مشکلات تبانی و رشوه در ورزش خود بودند در این سمینار صحبت کرده و مشکلات خود را مطرح کردند که پس از بازگوی مشکلات از سوی کشورها، قرار شد تا دستورالعمل اجرای قوانین مربوطه به کشورهای عضو ارسال شود.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال همچنین گفت: جلسه‌ای را با جمیز، مسئول کمیته حقوقی AFC در رابطه با تشکیل کمیته اخلاق در ایران برگزار کردیم و قرار شد تا جمیز خردادماه 92 به ایران سفر کند و پس از بررسی‌های لازم کمیته حقوقی در ایران تشکیل شود. همچنین نشستی را با الکس سوسی‌، دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا و مارکو، مسئول حقوقی فیفا برگزار کردیم و درباره مسائل حقوقی موجود در فوتبال ایران به بحث و بررسی پرداختیم.