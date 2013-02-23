100 سفره هفت سین در شیراز پهن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین حکمت نیا ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری مسابقه بزرگ هفت سین افزود: 25 اسفند ماه مسابقه بزرگ هفت سین در شیراز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: 14 اسفند ماه نیز سمیناری تخصصی در خصوص گردشگران نوروز در شیراز برگزار خواهد شد که مهمترین هدف از برگزاری این سمینار توسعه فرهنگ گردشگری است.

سرپرست معاونت گردشگری استان فارس تاکید کرد: باید به این بحث توجه داشت که گردشگری نوروزی تنها در تعطیلات نوروز نیست بلکه از اول اسفند ماه تا اول اردیبهشت ماه را می توان به عنوان تعطیلات نوروز و سفرهای نوروزی به حساب آورد.

حکمت نیا ادامه داد: وجود سه هزار اثر تاریخی در استان فارس فرصت بسیار مهم و بزرگی است که باید با جاذبه بخشیدن به این آثار گردشگران را برای حضور در این سایت ها جذب کرد.

وی با اشاره به اینکه در تعطیلات نوروز سال 92 حدود دو هزار و 430 نفر راهنمای گردشگری در استان فارس مشغول خواهند شد، گفت: از جمله مباحثی که در تعطیلات نوروز سال جاری پیگیر آن هستیم بحث استفاده از راهنمایان گردشگری است که در این خصوص این افرادیی در تمامی مناطق تاریخی و گردشگری استان فارس حضور خواهند داشت.

سرپرست معاونت گردشگری استان فارس افزود: برای اولین بار در استان فارس پنج کیوسک اطلاع رسانی دیجیتال راه اندازی شده و سه هزار بروشور و نقشه استان شهر شیراز نیز تهیه شده است.

حکمت نیا تصریح کرد: برنامه های مختلفی در تعطیلات نوروز سال 92 در نظر گرفته شده که در تمامی سایت های تاریخی و گردشگری استان فارس اجرایی می شود.

وی در خصوص فعالیت دفاتر خدمات گردشگری استان نیز افزود: 120 دفتر خدمات مسافرتی در فارس فعال است که از این تعداد 23 دفتر خدماتی در شهرستانهای فارس است.

سرپرست معاونت گردشگری استان فارس تاکید کرد: نظارت کامل بر نوع خدمات دهی این دفاتر اعمال می شود.