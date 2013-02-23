به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، اردوی یک ماهه تیمهای وزنه برداری نوجوانان و جوانان درحالی از صبح امروز در شهر صنعتی هشگرد آغاز شد که کوروش باقری در نظر دارد با سه یا حتی چهار جلسه تمرین روزانه وزنه برداران را در آستانه رقابتهای جهانی به مرز آمادگی مطلوب برساند.
کوروش باقری با بیان اینکه اردونشینان تمرینات سنگینی را در هشتگرد پیش رو دارند، پگفت: با توجه به شرایط ایده آل اردو و تمرکز بالای وزنه برداران میتوانیم تا چهار جلسه در روز داشته باشیم. البته در هفته اول روزانه سه جلسه تمرین خواهیم داشت اما در هفتههای دوم و سوم فشار تمرینات بیشتر خواهد شد تا رکوردهای ملیپوشان هم افزایش پیدا کند و برای رقابتهای جهانی به مرز مطلوب آمادگی نزدیک شویم.
باقری با بیان اینکه از فشار تمرینات در هفته پایانی اردوی هشتگرد کاسته خواهد شد، افزود: برنامه ریزی ما به گونهای است که در سه هفته نخست حداقل 45 جلسه تمرینی را سپری کرده باشیم تا هم بدنها آماده شود و هم به ترکیب اصلی دو تیم نوجوانان و جوانان نزدیکتر شویم. هم اکنون هشت نوجوان در اردو هستند که به احتمال فراوان یک وزنه بردار سنگین وزن خط خواهد خورد. از میان 12 وزنه بردار جوان هم یک یا دو نفر در هشتگرد از جمع ما خارج میشوند. البته همه نگاه ما به رقابتهای نوجوانان و جوانان جهان که فروردین و اردیبهشتماه سال آینده برگزار میشود، نیست. این نفرات پشتوانههای تیم ملی وزنه برداری هستند و در آیندهای نزدیک میتوانند در رقابتهای جهانی و بازیهای آ سیایی هم خوش بدرخشند.
سرمربی تیمهای ملی وزنه برداری با ابراز رضایت از امکانات اردوی هشتگرد خاطرنشان کرد: امیدوارم با یک نتیجه خوب از اردوی هشتگرد برگردیم تا با بالاترین سطح آمادگی به رقابتهای جهانی برویم.
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