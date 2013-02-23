هدف طرحهاي تحولي ريل گذاري براي تغيير و تحول اساسي در آموزش وپرورش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حميد رضا حاجي بابايي در نشست با اعضاي مجمع عمومي موسسان مدارس غيردولتي سراسر كشور که در سالن جلسات ساختمان مركزي وزارت آموزش وپرورش با گراميداشت ياد عالم رباني مرحوم آيت ا... خوشوقت برگزار شد،با بیان این مطلب گفت: جهان اسلام امروز در غم از دست دادن شخصيتي عارف و سالك به سوگ نشست و اين واقعه موجب تاثر و تالم فراوان شد .

وي در ادامه ، موسسان مدارس غيردولتي را افرادي آشنا به مسائل آموزش وپرورش توصيف و تصريح كرد : امروز آموزش وپرورش داراي يك نقشه راه است و در اين زمینه بايد نگاهي همه جانبه به اين حوزه داشت.

وزير آموزش وپرورش با بيان اينكه طي 2 سال گذشته بصورت شبانه روزي مراحل قانوني شدن سند تحول بنيادين پيگيري شده است ، ‌تصريح كرد : 70 درصد سند تحول بنيادين طي 2 سال گذشته بازسازي شد و پس از تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي موجب افتخار همه و مقام معظم رهبري ( مدظله العالي ) نيزاين سند را نسخه شفا بخش آموزش وپرورش توصيف كردند.

وي با اعلام اين كه آموزش وپرورش با ادامه روند گذشته به موفقيت نمي رسيد ، گفت : 40 سياست تحولي در اول مهرماه امسال اجرايي شد.

حاجی بابایی اشكال اساسي در آموزش وپرورش را قرارنگرفتن مولفه هاي اساسي در جايگاه هاي واقعي آن اعلام كرد و گفت : اعتقادم اين است كه معلمان، هم تراز استادان دانشگاه هستند و به اين جايگاه در نقشه جامع علمي كشور نيز اشاره شده است.