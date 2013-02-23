به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس هيئت گلف استان قم از افتتاح نخستين آکادمي ميني گلف با حضور رئيس فدراسيون گلف در قم خبر داد.

سيدمحمد علويون در اين خصوص اظهار داشت: با حمايت‌هاي اداره کل ورزش و جوانان نخستين آکادمي ميني گلف قم در مجموعه ورزشي شهيد حيدريان احداث شده است و امروز با حضور رئيس فدراسيون گلف و مدير کل ورزش و جوانان افتتاح خواهد شد.

علويون ياد آور شد: علاوه بر اينکه امروز مجمع ساليانه هيئت گلف استان قم نيز با حضور کيکاووس سعيدي رئيس فدراسيون گلف و مدير کل ورزش و جوانان استان قم برگزار خواهد شد و امیدواریم این گامی بلند برای توسعه گلف در قم باشد.

برگزاري مسابقات تيراندازي آزاد جام فجر در قم

هيئت تيراندازي استان قم مسابقات آزاد قهرمانی اين رشته ورزشي را از امروز با حضور چهره های مطرح این رشته برگزار می کند.

بر اساس برنامه ریزی هیئت تیراندازی استان قم، ورزشکاران شرکت کننده در این دوره از رقابت‌هاي تيراندازي جام فجر با شرکت علاقمندان اين رشته و با عنوان جام فجر از شهرهاي همجوار مانند کاشان و تهران در کنار تيراندازان قمي با يکديگر به رقابت مي‌پردازند.

ميزبان اين رقابت‌ها سالن تيراندازي شهيد زين الدين منطقه نوبهار قم است که جديدا احداث شده و طي آن تيراندازان در دو رشته تفنگ و تپانچه بادي آقايان و بانوان در دو بخش حرفه‌اي و نيمه حرفه‌اي با يکديگر مسابقه مي‌دهند.

اين در حالي است که ابتدا رقابت‌هاي بخش بانوان به انجام می رسد و طبق برنامه سپس مسابقات بخش آقايان در نوبت عصر به انجام خواهد رسيد،‌ ضمن اينکه اين رقابت‌ها به شکل جديدي برگزار مي‌شود و بعد از انجام فينال برترين‌ها تجليل مي‌شوند.

رويارويي صباي قم با استقلال تهران در هفته بیست و هشتم لیگ برتر

تيم فوتبال صباي قم در هفته بيست و هشتم ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي کشور به مصاف تيم استقلال تهران مي‌رود.

بر اساس برنامه سازمان ليگ برتر فدراسيون فوتبال ديدار تيم‌هاي فوتبال صباي قم و استقلال تهران از هفته یازدهم دور برگشت بازي‌هاي دوازدهمين دوره ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي کشور از ساعت 17:25 دقیقه عصر دوشنبه چهاردهم اسفند ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار مي‌شود.

این دیدار در حالی به میزبانی صبای قم برگزار می شود که در مسابقه رفت دو تیم از هفته دهم نیم فصل نخست بازی های دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، صبای قم در ورزشگاه آزادی تهران با یک گل مغلوب استقلال تهران شده است.

برگزیدگان مسابقات تیراندازی و تنيس روي ميز بسیج قم معرفی شدند

مسئول تربیت بدنی بسیج سپاه علی ابن ابی طالب(ع) از اعلام اسامی برگزیدگان مسابقات تیراندازی و پینگ پنگ حوزه های مقاومت بسیج خبر داد.

رضا ملاصادقی اظهار داشت: این مسابقات برای اولین بار در استان و به منظور استعدادیابی برای شرکت در مسابقات استانی و بسیج کل کشور بین پانزده پایگاه مقاومت بسیج برادران در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان انجام گرفت.

وی گفت: در رشته پینگ پنگ از بین پنجاه نفر شرکت کننده در رده سنی نوجوانان و جوانان، فرشیداسماعیلی، حسن محمودیه، سید امیر میری و در رده نونهالان، حسن بهدریان، علیرضا نصیری، امیر مهدی کوره پزان به ترتیب بر سکوی اول تا سوم قهرمانی ایستادند.

ملاصادقی افزود: در رشته تیراندازی با تفنگ بادی از بین سی نفر مدعی مقام قهرمانی در رده سنی نوجوانان و جوانان، علی عزیزی، محمدجواد احمدی و محمد ملاصادقی به مقام اول تا سوم این بازی ها دست پیدا کردند.

وی در خصوص سطح این رقابت ها گفت: بسیجیان مستعد ما با هشتاد درصد آمادگی در این رقابتها حضور پیدا کرده بودند و نتیجه آن رضایت بخش بود.

در پایان، از نفرات برتر با اهداء حکم و جوایز تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است مسابقات پینگ پنگ و تبراندازی بسیج همزمان با آغاز سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سالن شهید محمد سلیمانی مجموعه نخلستان سپاه قم برگزار گردید.