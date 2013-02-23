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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

هاشمی:

استان کرمانشاه پتانسیبل های زیادی در جذب گردشگر دارد

استان کرمانشاه پتانسیبل های زیادی در جذب گردشگر دارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه با داشتن 1700 اثر تاریخی و مذهبی پتانسیل زیادی برای جذب گردشگر داراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمي ضمن برشمردن جاذبه هاي طبيعي موجود در استان کرمانشاه، گفت: موقعيت جغرافيايي استان،  قرارگيري در مسير زوار عتبات عاليات و امكان توسعه تورهاي گردشگري و زيارتي بين استان كرمانشاه و كشور عراق باعث شده است كه كرمانشاه همواره ميزبان مسافرين بويژه در ايام نوروز باشد.

وي افزود: وجود مناطق حفاظت شده و امكان ايجاد توسعه تورهاي گردشگري و همچنين علاقمندي به تنوع   جاذبه هاي گياهيف صنعت گردشگري در استان را بيش از پيش توسعه و رونق بخشيده است.

هاشمي در ادامه، جاذبه ها و آثار باستاني متعدد نظير مجموعه جهاني بيستون ، مجموعه فرهنگي- تاريخي طاقبستان، معبد آناهيتا، طاق گرا و ... را از جاذبه هاي باستاني استان كرمانشاه عنوان كرد.

وي به ديگر شاخصه هاي فرهنگي استان اشاره كرد و گفت: :تنوع فرهنگي و قومي و همچنين جاذبه هاي مردم شناسي شامل آداب زندگي، لباس، معيشت، گويش، مذهب و آئين موسيقي و ... در استان كرمانشاه گوياي فرهنگي غني اين استان است.

استاندار کرمانشاه، همچنين با اشاره به اجراي سدهاي مختلف در استان،گفت: با توجه به اجراي سدهاي متعدد در استان خوشبختانه يك ظرفيت بسيار خوبي براي توسعه گردشگري و بازديد مسافرين و گردشگران بوجود آمده است و اين موضوع مي تواند به شكوفايي صنعت گردشگري استان بيش از پيش كمك کند.

جلسه كميته ايمني حمل و نقل استان برگزار شد

بيست و پنجمين جلسه كميته ايمني حمل و نقل استان به  رياست حيدرمطاعي معاون امور عمراني استانداري كرمانشاه در محل حوزه اين معاونت برگزار شد.

در اين نشست، ارتقاي سطح ايمني حمل و نقل در ايام نوروز و همچنين تشكيل پارك ترافيك در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حيدر مطاعي در اين جلسه بر بكارگيري نهايت تلاش ها از سوي دستگاه هاي اجرايي ذيربط جهت ارتقاي سطح ايمني حمل و نقل در ايام نوروز براي هم استاني ها و مسافرين نوروزي تاكيد كرد.

همچنين در اين جلسه برنامه هاي پيشنهادي اعضاي جلسه پيرامون كاهش بار ترافيكي در ايام نوروز در سطح محورهاي استان مورد بررسي قرار گرفت.

کد مطلب 2004483

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