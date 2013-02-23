استان کرمانشاه پتانسیبل های زیادی در جذب گردشگر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمي ضمن برشمردن جاذبه هاي طبيعي موجود در استان کرمانشاه، گفت: موقعيت جغرافيايي استان، قرارگيري در مسير زوار عتبات عاليات و امكان توسعه تورهاي گردشگري و زيارتي بين استان كرمانشاه و كشور عراق باعث شده است كه كرمانشاه همواره ميزبان مسافرين بويژه در ايام نوروز باشد.

وي افزود: وجود مناطق حفاظت شده و امكان ايجاد توسعه تورهاي گردشگري و همچنين علاقمندي به تنوع جاذبه هاي گياهيف صنعت گردشگري در استان را بيش از پيش توسعه و رونق بخشيده است.

هاشمي در ادامه، جاذبه ها و آثار باستاني متعدد نظير مجموعه جهاني بيستون ، مجموعه فرهنگي- تاريخي طاقبستان، معبد آناهيتا، طاق گرا و ... را از جاذبه هاي باستاني استان كرمانشاه عنوان كرد.

وي به ديگر شاخصه هاي فرهنگي استان اشاره كرد و گفت: :تنوع فرهنگي و قومي و همچنين جاذبه هاي مردم شناسي شامل آداب زندگي، لباس، معيشت، گويش، مذهب و آئين موسيقي و ... در استان كرمانشاه گوياي فرهنگي غني اين استان است.

استاندار کرمانشاه، همچنين با اشاره به اجراي سدهاي مختلف در استان،گفت: با توجه به اجراي سدهاي متعدد در استان خوشبختانه يك ظرفيت بسيار خوبي براي توسعه گردشگري و بازديد مسافرين و گردشگران بوجود آمده است و اين موضوع مي تواند به شكوفايي صنعت گردشگري استان بيش از پيش كمك کند.

جلسه كميته ايمني حمل و نقل استان برگزار شد

بيست و پنجمين جلسه كميته ايمني حمل و نقل استان به رياست حيدرمطاعي معاون امور عمراني استانداري كرمانشاه در محل حوزه اين معاونت برگزار شد.

در اين نشست، ارتقاي سطح ايمني حمل و نقل در ايام نوروز و همچنين تشكيل پارك ترافيك در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حيدر مطاعي در اين جلسه بر بكارگيري نهايت تلاش ها از سوي دستگاه هاي اجرايي ذيربط جهت ارتقاي سطح ايمني حمل و نقل در ايام نوروز براي هم استاني ها و مسافرين نوروزي تاكيد كرد.

همچنين در اين جلسه برنامه هاي پيشنهادي اعضاي جلسه پيرامون كاهش بار ترافيكي در ايام نوروز در سطح محورهاي استان مورد بررسي قرار گرفت.