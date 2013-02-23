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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

ایجاد سفره های هفت سین در ورودی شهرهای شهرستان شهرکرد ضرورت دارد

ایجاد سفره های هفت سین در ورودی شهرهای شهرستان شهرکرد ضرورت دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرکرد با اشاره به آغاز سال نو و ورود مسافر گفت: ایجاد سفره های هفت سین در ورودی شهرهای شهرستان شهرکرد ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ید الله گودرزی پیش از ظهر شنبه در کمیته سلامت شهرستان شهرکرد با محور سلامت نوروزی اظهار داشت: در شهرستان شهرکرد ظرفیت های گردشگری قابل توجه ای داریم که همین ظرفیت باعث شده است با حجم سنگین مسافرین روبرو باشیم.

وی ادامه داد: اگر تمهیدات لازم برای اسکان مسافرین انجام نشود و ارائه حدمات ضعیف به ویژه در زمینه سلامت برای شهرستان شهرکرد مبلغ خوبی نخواهد بود.

وی  بیان داشت: سلامت روحی و روانی در جامعه به اندازه سلامت فیزیکی و جسمانی مهم است و باید زمینه را فراهم کنیم تا بهترین استقبال را از بهار داشته باشیم.

معاون فرماندار شهرکرد عنوان کرد: اگر سلامت فیزیکی و محیطی را فراهم کنیم در واقع سلامت روحی و روانی را فراهم خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: برای سلامت روان باید سفره های هفت سین زیبایی در ورودی شهر گذاشته شود.

وی تاکید کرد: شهرداران وظیفه دارند که بر تفرجگاهها پارک ها، سرویس بهداشتی عمومی نظارت  و کنترل کامل داشته باشند.

معاون مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد گفت: مهمترین رکن شورای بهداشت مشارکت است و مشکلاتی که در زمینه بهداشت در شهرستان شهرکرد وجود دارد بحث زباله ها و فاضلاب و حیوانات ولگرد است.

آقایی بیان داشت: باید همه ادارات مربوطه از مناطق گردشگری بازیدید داشته باشند و مشکلات این مناطق را مطرح کنند و در راستای حل مشکلات گام بر دارند.

کد مطلب 2004486

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