پوشش جمعیتی شبکه های دیجیتال استانها توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح طرح های صدا و سیمای مرکز مازندران در ساری، توسعه شبکه های دیجیتال را از اولویت های رسانه ملی دانست و از گسترش پوشش جمعیتی شبکه های دیجیتال در استانها خبر داد.



وی درباره اقدامات دشمنان نظام اسلامی برای قطع شبکه های ماهواره ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز رسانه ملی بدلیل بیان حقانیت و شفاف سازی پشت پرده های حرکات خصمانه دشمنان، در تیر راس رسانه های دشمنان اسلام و انقلاب است.



آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در افتتاحیه طرح های صدا و سیمای مرکز مازندران با اشاره به اینکه جنگ امروز جنگ نرم و جنگ رسانه ای است، اظهار داشت: رسانه ملی در جنگ نرم دشمنان علیه نظام اسلامی در خط مقدم قرار دارد.



تجهیز مراکز استانی صدا و سیما



سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران با ضروری دانستن تجهیز مراکز استانی صدا و سیما به تکنولوژی روز گفت: بروز رسانی تجهیزات امکانات رسانه ای مراکز صدا وسیما از مهمترین دغدغه های دولتمردان بوده که بخش اعظمی از این تجهیزات در سفر های استانی تامین شد.



سید رمضان شجاعی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس و عضو کمیسیون نظارت بر صدا و سیما توسعه شبکه های استانی را موجب تقویت فرهنگ بومی و محلی دانست.



بهرام حمیدی مدیر کل صدا و سیمای مرکز مازندران با اشاره به راه اندازی هفت فرستنده دیجیتال در استان گفت: همه جمعیت شهرهای مازندران به جز بخش کمی از مناطق کوهستانی از برنامه های 20 شبکه دیجیتال بهره مند شدند.



به گزارش مهر، ساختمان اداری و تولید و پخش شبکه تبرستان با زیر بنای هشت هزار متر مربع در سه طبقه ساخته شده که برای تجهیز و بهره برداری آن بیش از شش میلیارد تومان هزینه شد.



دارا بودن سه استودیوی رادیویی و سه استودیوی تلویزیونی از مهمترین ویژگیهای ساختمان جدید است.



افتتاح مجتمع مسکونی شهرک جام جم در فریدونکنار از دیگر پروژه های شبکه تبرستان بوده که با حضور قائم مقام سازمان صدا وسیما، معاون عمرانی استاندار، امام جمعه، فرماندار، مدیر کل، معاونان ومدیران شبکه تبرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.



این شهرک بصورت مجتمع و دارای 192 واحد مسکونی است