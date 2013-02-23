افزایش 3 برابری ناوگان اورژانس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی افزود: پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی از سال 84 تاکنون سه برابر رشد کرده اند، ناوگان اورژانس کشور نیز در همین سالها 3 برابر شده یا نوسازی شده است و تعداد پرسنل اورژانس نیز از سال 84 تاکنون تقریبا 2 برابر شده و به 15 هزار نفر سیده است.

وی اظهار داشت: افزایش دانشکده های فوریتهای پزشکی از 4 به 40 دانشکده در کشور و گسترش رشته کاردانی فوریتهای پزشکی، کارشناسی ناپیوسته و همچنین کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس و بحران که از سال آینده اجرایی می شود و راه اندازی رشته های MPH مدیریت بحران و Phd سلامت در بلایا که در حال پذیرش دانشجوست، بخش دیگری از فعالیتهای کمی و کیفی در حوزه آموزش بوده است.

معصومی ادامه داد: این پیشرفتهای کمی و کیفی ضرورتهایی را برای توجه بیشتر به نیازهای مردم در بخش اورژانس در پی داشت و بر اساس آن نحوه ارائه خدمات و آموزش پرسنل و گسترش تحقیقات و پژوهشها در حوزه فوریتهای پزشکی ایجاب می کرد کنگره ای در این خصوص برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری اولین کنگره فوریتهای پزشکی که اردیبهشت سال گذشته برگزار شد، گفت: این کنگره با استقبال بسیار خوبی از سوی همکاران مواجه شد ولی چون سرعت انجام کارهای مقدماتی کنگره زیاد و زمان در اختیار برنامه ریزان کم بود از کیفیتی کمتر از آنچه مدنظر داشتیم برگزار شد و مسائل پژوهشی مربوط به اورژانس از قوت کمی برخوردار شد ولی در دومین کنگره سعی کرده ایم این نقیصه جبران شود.

وی به استانداردهای کمی برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در حوزه فوریت های پزشکی اشاره کرد و افزود: برای بهتر شدن ادامه مسیر توسعه اورژانسها و همچنین رفع چالشهای موجود توجه به آموزش و پژوهش به صورت ویژه مورد توجه این کنگره قرار گرفته است.