دو هزار و 760 نفر در انتخابات نظام پزشكي مشهد شركت كردند

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد سعيدي ظهر شنبه در جمع خبرنگاران درباره نتايج انتخابات نظام پزشكي اظهار كرد: در ششمين دوره انتخابات نظام پزشكي درخراسان رضوي دو هزارو 950 نفر راي خود را به صندوق ريختند که از اين تعداد دو هزار و 760 نفر در مشهد راي دادند.

وي با بيان اينكه دراين دوره ‌17 نفر انتخاب مي شوند افزود: در گروه‌هاي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي، دکتري علوم آزمايشگاهي، مامايي و کارشناسان پروانه دار اين انتخاب انجام مي شود.

سعيدي گفت: انتخابات سازمان نظام پزشکي ازساعت 8 شروع و با تمديد يك ساعته تا ساعت 19 ادامه داشت و پس از راي‌گيري، کار شمارش آراء آغاز شد.

وي به نتایج شمارش آرا در ساعات اولیه صبح امروز اشاره كرد و افزود: حائزين اکثريت آراء در گروه مامايي احترام السادات وزيري، در گروه کارشناسان پروانه دار حسين رجايي، در گروه داروسازي عليرضا شهرياري و محمد افخمي در گروه علوم آزمايشگاهي علي اکبر شمسيان و در گروه دندانپزشکي حسين حسيني زارچ و عصمت شهيدي نوغابي معرفي شدند.

وي اعلام كرد: در گروه پزشکي نيز آقایان مصطفی مهرابی بهار، علی اصغر یار محمدی، رضا افشاری، ضیاء اله حقی، علی بیرجندی نژاد، کامران غفارزادگان، محمد رضا سلطانی، غلامعلی زارع، مهدی درخشان و علیرضا ریاحی حائز اکثریت آراء شدند.

وي افزود: حائزين اکثريت آراء براي تائيد به ستاد هماهنگي انتخابات و هئيت نظارت مرکزی اعلام شده است و پس از تائيد اين ستاد، نتايج نهايي انتخابات سازمان نظام پزشکي اعلام مي‌شود.