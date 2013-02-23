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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

سعيدي:

دو هزار و 760 نفر در انتخابات نظام پزشكي مشهد شركت كردند

دو هزار و 760 نفر در انتخابات نظام پزشكي مشهد شركت كردند

مشهد - خبرگزاري مهر: دبير هيئت اجرايي انتخابات سازمان نظام پزشکي خراسان رضوي از شركت دو هزار و 760 نفر از جامعه پزشكي در ششمين دوره انتخابات نظام پزشكي خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد سعيدي ظهر شنبه در جمع خبرنگاران درباره نتايج انتخابات نظام پزشكي اظهار كرد: در ششمين دوره انتخابات نظام پزشكي درخراسان رضوي دو هزارو 950 نفر راي خود را به صندوق ريختند که از اين تعداد دو هزار و 760 نفر در مشهد راي دادند.

وي با بيان اينكه دراين دوره  ‌17 نفر انتخاب مي شوند افزود: در گروه‌هاي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي، دکتري علوم آزمايشگاهي، مامايي و کارشناسان پروانه دار اين انتخاب انجام مي شود.

سعيدي گفت: انتخابات سازمان نظام پزشکي ازساعت  8 شروع و با تمديد يك ساعته تا ساعت 19 ادامه داشت و پس از راي‌گيري، کار شمارش آراء آغاز شد.

وي به  نتایج شمارش آرا در ساعات اولیه صبح امروز اشاره كرد و افزود: حائزين اکثريت آراء در گروه مامايي احترام السادات وزيري، در گروه کارشناسان پروانه دار حسين رجايي، در گروه داروسازي عليرضا شهرياري و محمد افخمي در گروه علوم آزمايشگاهي علي اکبر شمسيان و در گروه دندانپزشکي  حسين حسيني زارچ و عصمت شهيدي نوغابي معرفي شدند.

وي اعلام كرد: در گروه پزشکي نيز آقایان مصطفی مهرابی بهار، علی اصغر یار محمدی، رضا افشاری، ضیاء اله حقی، علی بیرجندی نژاد، کامران غفارزادگان، محمد رضا سلطانی، غلامعلی زارع، مهدی درخشان و علیرضا ریاحی حائز اکثریت آراء شدند.

وي افزود: حائزين اکثريت آراء براي تائيد به ستاد هماهنگي انتخابات و هئيت نظارت مرکزی اعلام شده است و پس از تائيد اين ستاد، نتايج نهايي انتخابات سازمان نظام پزشکي اعلام مي‌شود.

کد مطلب 2004494

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