تامین برنج مورد نیاز سه میلیون ایرانی توسط کشاورزان آملی

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براي کشت بهاره برنج بيش از شش هزار و 784 تن کود اوره و دو هزار و 469 تن کود فسفات و دو هزار و 130 تن کود پتاس خريداري و بين کشاورزان برنج کار توزيع شده است.



وی ادامه داد: بیش از10 تن بذر رقم فجر، هشت تن بذر رقم شيرودي و پنج تن بذر رقم ندا، براي کشت در اراضي شاليزاري شهرستان خريداري و آماده توزيع بین کشاورزان است.



امینی افزود: شالیکاران سختکوش و پرتلاش آملی با تولید بیش از 180 هزار تن برنج سفید سالانه برنج مورد نیاز بیش از سه میلیون نفر را در اراضی این شهرستان تولید و عرضه می کنند.



وی بیان داشت: در بیش از 37 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آمل برنج کشت می شود.



مدیر جهادکشاورزی آمل گفت: تاکنون بیش از 17 هزار هکتار از شالیزارهای شهرستان آمل با انجام عملیات شخم و شیار برای فصل زراعی کشت برنج آماده سازی شد.



شهرستان آمل از مناطق مهم کشور در تولید برنج محسوب می شود.

