سومین مرحله از نقاشی دیواری در بلوار شهدای فرون آباد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این طرح بیش از یکهزار و 500 متر مربع از دیوارهای این بلوار نقاشی و رنگ آمیزی شد.

وی همچنین از اجرای نقاشی دیواری بوستانهای سطح شهر و کمپینگ استراحتگاهی خبر داد و بیان داشت: تا پایان سال جاری نیز این دیوارها نقاشی خواهند شد.

این مدیر شهری ادامه داد: اجرای نقاشیهای دیواری پس از شناسایی و اولویت ‌بندی دیوارهایی که پتانسیل طراحی و اجرای نقاشی دیواری دارند، انجام می ‌شود.

نقاشی دیواری در ارتقای روحیه مردم و افزایش نشاط در جامعه تأثیر بسزایی دارد

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرحها در ارتقای روحیه مردم و افزایش نشاط در جامعه تأثیر بسزایی دارد، اظهار داشت: نهادینه کردن ایده ‌ها و آرمانها، کاهش آلودگیهای بصری و تزیین فضای شهری از جمله اهداف ترسیم نقاشی دیواری در سطح شهر است.

بندعلیان با تأکید بر اینکه نقاشیهای دیواری به عنوان هنری از گذشته های دور بوده است و به آثار تاریخی تبدیل شده است، اضافه کرد: این هنر بر دیوارهای شهر فرون آباد نیز می تواند به آثار تاریخی ماندگار تبدیل شود.

وی عنوان کرد: معمولاً نقاشیهای دیواری در مکانهایی كه تردد زیاد شهروندان را در پی دارد، صورت می ‌پذیرد و طبعاً در سلیقه ‌سازی مردم بسیار مؤثر است.

شهردار فرون آباد در پایان افزود: امید است بتوانیم با اجرای پروژه‌ هایی از این قبیل رضایت حداکثری شهروندان شهر فرون آباد را در راستای زیباسازی سطح شهر جلب کنیم.