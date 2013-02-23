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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

بندعلیان خبر داد:

سومین مرحله از نقاشی دیواری در بلوار شهدای فرون آباد اجرا شد

سومین مرحله از نقاشی دیواری در بلوار شهدای فرون آباد اجرا شد

پاکدشت - خبرگزاری مهر: شهردار فرون آباد گفت: در راستای زیبا سازی منظر شهری و برنامه ریزی انجام شده در خصوص اجرای نقاشی دیواری در سطح شهر، سومین مرحله از نقاشی دیواری در بلوار شهدای شهر فرون آباد اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این طرح بیش از یکهزار و 500 متر مربع از دیوارهای این بلوار نقاشی و رنگ آمیزی شد.

وی همچنین از اجرای نقاشی دیواری بوستانهای سطح شهر و کمپینگ استراحتگاهی خبر داد و بیان داشت: تا پایان سال جاری نیز این دیوارها نقاشی خواهند شد.

این مدیر شهری ادامه داد: اجرای نقاشیهای دیواری پس از شناسایی و اولویت ‌بندی دیوارهایی که پتانسیل طراحی و اجرای نقاشی دیواری دارند، انجام می ‌شود.

نقاشی دیواری در ارتقای روحیه مردم و افزایش نشاط در جامعه تأثیر بسزایی دارد

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرحها در ارتقای روحیه مردم و افزایش نشاط در جامعه تأثیر بسزایی دارد، اظهار داشت: نهادینه کردن ایده ‌ها و آرمانها، کاهش آلودگیهای بصری و تزیین فضای شهری از جمله اهداف ترسیم نقاشی دیواری در سطح شهر است.

بندعلیان با تأکید بر اینکه نقاشیهای دیواری به عنوان هنری از گذشته های دور بوده است و به آثار تاریخی تبدیل شده است، اضافه کرد: این هنر بر دیوارهای شهر فرون آباد نیز می تواند به آثار تاریخی ماندگار تبدیل شود.

وی عنوان کرد: معمولاً نقاشیهای دیواری در مکانهایی كه تردد زیاد شهروندان را در پی دارد، صورت می ‌پذیرد و طبعاً در سلیقه ‌سازی مردم بسیار مؤثر است.

شهردار فرون آباد در پایان افزود: امید است بتوانیم با اجرای پروژه‌ هایی از این قبیل رضایت حداکثری شهروندان شهر فرون آباد را در راستای زیباسازی سطح شهر جلب کنیم.

کد مطلب 2004496

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