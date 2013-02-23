كشف کالاهاي احتکار شده در شهرستان مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهنگ نوروزي در تشریح خبر فوق اظهار داشت: در طي 24 ساعت گذشته ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي این شهرستان با همراهي نماينده اداره اصناف و اداره صنعت و معدن و تجارت از 67 واحد صنفي سطح شهرستان بصورت محسوس و نامحسوس بازديد کردند.

وی در ادامه افزود: در این طرح تعداد 16 واحد صنفي متخلف به علت نداشتن مجوز و پروانه كسب و عدم رعايت قوانين ومقررات صنفي در پي ابلاغ چند فقره اخطاريه، تا اطلاع ثانوي پلمب شد.

این مقام مسئول بیان کرد: در اين راستا در حين کنترل صنوف از مغازه شخصي به هويت معلوم اهل و ساکن مرند مقادير زيادي کالای احتکار شده در انبار مغازه اش کشف شد که اقدامات لازم در اين خصوص انجام شد .

گسترش اعتياد در بين زنان توطئه جديد دشمن

سرهنگ حمید علی باغبان ، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرآذربايجان شرقي در گفتگو با خبرنگاران گفت: توليد و عرضه مواد مخدر جديد در قالب بسته هاي شيك و جذاب تحت عنوان دارو رواج يافته و اين امر سلامت بانوان را بشدت تهديد

مي كند .

سرهنگ باغبان تاكيد كرد : بانوان هوشيار باشند مصرف اين داروها اعتياد آور بوده و عوارض سوء خطرناكي بدنبال آورده سلامت جسمي و روحي آنان را به خطر مي اندازد و سودجويان اين مواد را با استفاه از عناوين مانند قرص هاي لاغر كننده ، ضد افسردگي و زيبايي اين مواد را عرضه مي كنند .

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از بانوان خواست از خريد هر گونه دارو كه بصورت غير مجاز و خارج از شبكه توزيع رسمي دارويي كشور عرضه مي شود خودداري نمايند. ودر صورت برخورد با توزيع كنندگان اين اقلام مراتب را از طريق سامانه هاي 110 و 197 به پليس گزارش دهند .

خانواده ها در پيشگيري از اعتياد نقش اساسي دارند

سرهنگ صمد فرامرزي ، معاون اجتماعي پليس آذربايجان شرقي نقش والدين در كاهش آسيب هاي اعتياد به مواد مخدر را اساسي دانست و اعلام كرد: والدين با برخوردها و مراقبت هاي صحيح از فرزندان مي توانند زمينه هاي گرايش به مواد مخدر را از بين ببرند و كمبود هاي عاطفي و عدم ابراز علاقه و توجه والدين به فرزندان عمده ترين عامل گرايش جوانان به مواد مخدر است .

سرهنگ فرامرزي تاكيد كرد : والدين هوشيار باشند و با فرزندان خود به خصوص در دوران نوجواني روابط عاطفي برقرار نمايند و به هيچ وجه اجازه ندهند براي فرزندان خلع هاي عاطفي بوجود آيد .

وي گفت : فعالان عرصه مواد مخدر در كمين نوجوانان و جوانان رانده شده از سوي خانواده هستند تا بتوانند در مرحله اول آنان را معتاد نموده ،سپس در مسير دسترسي به اهداف خود بهره برداري كنند .