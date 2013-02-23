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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۴۳

گودرزی:

تهیه نقشه جدید چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد/ توزیع هشت هزارتن برنج

تهیه نقشه جدید چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد/ توزیع هشت هزارتن برنج

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار شهرکرد گفت: تهیه نقشه جدید چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله گودرزی بعد از ظهر شنبه در کمیته ستاد سفرهای نوروزی شهرستان شهرکرد گفت: مسئولیت کمیته اطلاع رسانی وظیفه ساماندهی فعالیت های فرهنگی را بر عهده دارد و تبلیغاتی که صورت می گیرد باید به صورت متمرکز باشد و لازم است در کنار کارهایی که انجام می شود به کارهای بومی نیز پرداخته شود.

وی ادامه داد: تهیه نقشه جدید استان در دستور کار است.

گودرزی بیان داشت: استقرار اکیپ های اطلاع رسانی در ورودی های شهر شهرکرد انجام می شودکه خدمات آنها اطلاع رسانی به گردشگران است.

استقرار کتابخانه های سیار در مناطق تفرجگاهی در دستور کار قرار دارد

وی تاکید کرد: استقرار کتابخانه های سیار در مناطق تفرجگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: استفاده از پتانسیل گردشگران با استفاده از فرم های نظر سنجی که در اختیار گردشگران قرار می گیرد صورت خواهد گرفت.

معاون اداره صنعت و معدن و نجارت نیز در این جلسه اظهار داشت: اولویت مهم برای اسکان مسافرین در نظر گرفته شود.

جیلان با اشاره توزیع کالاهای مورد نیاز مردم در نمایشگاههای عرضه کالا ادامه داد: یکی از کالاهای مهم شب عید برنج است که هشت هزار تن برنج درمیان مردم توزیع شده است و روزانه توزیع برنج در میان مردم صورت می گیرد .

وی تاکید کرد: نمایشگاههای عرضه مواد غذایی از 15 اسفند در چهارمحال و بختیاری آغاز می شود که در این نمایشگاهها برنج، گوشت و مرغ منجمد توزیع شد.

کد مطلب 2004504

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