پذیرش 14 نفر در اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده اظهار داشت: در راستای تأمین نیروی انسانی این اداره کل طبق چارت سازمانی ابلاغی سازمان اوقاف و امورخیریه بزودی چهارده نفر بصورت پیمانی جذب این اداره کل خواهند شد.

وی افزود: در این آزمون استخدامی پیمانی 168 نفر شرکت کرده که چهارده نفر با پست سازمانی مشخص شده طبق مدرک تحصیلی جذب خواهند شد.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران اظهار داشت: این آزمون ساعت 9 صبح جمعه 11 اسفند ماه 91 در دانشگاه علمی کاربردی سازه های سنگین در کیلومتر 8 جاده دریا برگزار می شود. شرکت کنندگان از روز یکشنبه 6 اسفند تا روز پنج شنبه 10 اسفند ماه می توانند برای دریافت کارت ورودی آزمون به امور اداری این اداره کل واقع در ساری میدان امام حسین (ع) – ابتدای بلوار ارتش مراجعه کنند.



وقف 700 متر زمین توسط واقف ساروی



حجت الاسلام مسعود قربانی، رئیس اداره اوقاف و امورخیریه ساری گفت: این موقوفه شامل 700 مترمربع زمین است که توسط واقف خیراندیش سید احمد لنگری وقف شده است.

وی گفت: این موقوفه درکمربندی غربی روبروی پمپ بنزین مفیدی کوچه امام رضا (ع) واقع شده که ارزش آن بالغ بر دو میلیارد ریال است.

قربانی ادامه داد : واقف خیراندیش نیت این موقوفه را «جهت احداث درمانگاه قرار داده و چنانچه دارای مستغلاتی شود، درآمد مستغلات نیز صرف امور جاری و نگهداری درمانگاه فوق شود.





