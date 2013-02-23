نمایشنامه "خط قرمز" به جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران راه یافت

دکتر محمد قناعتیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: تئاتر "خط قرمر" کاری از گروه تئاتر شمس دانشگاه پیام نور جهرم و به کارگردانی مجتبی برادران به بخش پایانی شانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران راه یافت.



وی با بیان اینکه اين گروه كه از زير مجموعه هاي واحد فرهنگي بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور جهرم است، از نيمسال اول سال تحصيلي 92-91كار خود را آغاز کرده، افزود: نمایشنامه خط قرمز نخستین کار این گروه است که توانست به جشنواره دانشگاهی ایران راه یابد.



رئیس دانشگاه پیام نور جهرم خاطرنشان کرد: عاطفه نوروزي،مهسا دلارام،نسيم مطهري ،نگين مطهري و شكوفه زارعي به عنوان بازيگر و فاطمه رحمانيان به عنوان منشي صحنه عوامل این نمایش را بر عهده دارند.



به گزارش مهر، شانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران 21 تا 28 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.