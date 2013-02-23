مدیرکل امور بین الملل علوم تحقیقات منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این حکم آمده است: با سلام و درود به روان پاک شهدای اسلام و روح پرفتوح حضرت امام (ره) و با آرزوی توفیق، سعادت و سلامتی برای مقام عظمای ولایت، با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان مدیرکل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند تبارک و تعالی در تحقق هرچه بیشتر اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.