  1. حوزه و دانشگاه
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

مدیرکل امور بین الملل علوم تحقیقات منصوب شد

مدیرکل امور بین الملل علوم تحقیقات منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، سعید فرمهین فراهانی به عنوان مدیرکل امور بین الملل این واحد دانشگاهی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این حکم آمده است: با سلام و درود به روان پاک شهدای اسلام و روح پرفتوح حضرت امام (ره) و با آرزوی توفیق، سعادت و سلامتی برای مقام عظمای ولایت، با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان مدیرکل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند تبارک و تعالی در تحقق هرچه بیشتر اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

کد مطلب 2004508

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