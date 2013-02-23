  1. دانشگاه و فناوری
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

معاون علمی رئیس جمهور اعلام کرد:

رفع ایرادات قانونی از اساسنامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان

رفع ایرادات قانونی از اساسنامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تاکید بر اینکه اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی کاملا قانونی است، گفت: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در آبان ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شد و در حال حاضر از نظر قانونی هیچ ایراد قانونی بر اساسنامه صندوق و آیین نامه اجرایی وارد نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نسرین سلطانخواه با بیان اینکه لایحه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان دی ماه سال 1387 به تصویب نهایی دولت رسید، افزود: با تشریح مراحل تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: گزارش کامل قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی هفته گذشته به عنوان نماینده دولت در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه کردیم و آنها هم پذیرفتند که از نظر قانونی اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی هیچ ایرادی دیگری بر آن وارد نیست.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه لایحه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان دی ماه سال 1387 به تصویب نهایی دولت رسید، اظهار داشت: این لایحه با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که یک فوریت آن در مجلس رای نیاورد و به صورت عادی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شد.

وی با تاکید بر اینکه قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان پس از 22 ماه در آبان 1389 در مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، ادامه داد: بخش مهم این قانون تصویب اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی بود که باید در شورای عتف تهیه و سپس در هیات وزیران مصوب می‌شد که اردیبهشت 1390 یعنی حدود 6 ماه بعد در شورای عتف تهیه و به هیات وزیران ارسال شد.

سلطانخواه تصویب این اساسنامه را شهریور 90 ذکر کرد و یادآور شد: ارسال این اساسنامه به شورای نگهبان برای تصویب 10 ماه طول کشید و شورای نگهبان نیز اردیبهشت ماه یک ایراد جزیی از اساسنامه گرفت که بلافاصله نظر شورای نگهبان اعمال شد و در نهایت شورای نگهبان خرداد سال 91 اساسنامه را تایید کرد.

وی زمان تصویب در مجلس تا ابلاغ  این اساسنامه را 17 ماه طول عنوان کرد و افزود: به محض اینکه اساسنامه تصویب و ابلاغ شد، دوم مرداد 1391 اولین جلسه هیات امنای صندوق مطابق اساسنامه تشکیل و رئیس و اعضای هیات عامل انتخاب شدند و طی این زمان آیین نامه‌های مالی و معاملاتی توسط هیات عامل تهیه و افتتاح حساب شد.

سلطانخواه اضافه کرد: متعاقب این اقدامات اعتباری هم برای صندوق نوآوری و شکوفایی به حساب صندوق واریز شد تا صندوق بتواند فاز عملیاتی و اجرایی خود را برای اعطای تسهیلات آغاز کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان در عین حال خاطرنشان کرد: پس از تایید شورای نگهبان، مجلس در هیات تطبیق ایرادات مقدماتی گرفت که کارشناسان معاونت حقوقی با هیات تطبیق مجلس جلساتی برای تامین نظرات مجلس داشتند و منجر شد اولین اصلاحیه صندوق نوآوری و شکوفایی مهرماه سال جاری در هیات وزیران مصوب شود.

وی اظهار داشت: به دنبال آن در 10 دی ماه سال جاری ایراد رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی بر بند (ج) ماده 9 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی درباره تعیین حقوق و رئیس هیات عامل به دولت اعلام شد که برای تامین نظر مجلس و رفع ایراد این بند دوباره هیات وزیران اصلاحیه داد و بند(ج) ماده(9) اصلاح شد.

سلطانخواه با بیان اینکه کلیه بندهای دیگر این اساسنامه قانونی و قابل اجرا بوده و هست و تنها به این بند ایراد گرفته شده بود، ادامه داد: به منظور تامین نظر مجلس دو بار اصلاحیه ارائه شد از این رو هم اکنون اساسنامه صندوق به لحاظ رسمی کاملا قانونی است و در حال اجرایی شدن است.

وی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را بخش مهم دیگری این قانون نام برد و گفت: این آیین نامه در آبان ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شد و الان از نظر قانونی اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی هیچ ایرادی دیگری بر آن وارد نیست.

کد مطلب 2004509

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