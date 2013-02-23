به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر ظهر شنبه در جلسه شورای راهبردی زیارت استان، اظهار کرد: به منظور افزایش اثربخشی مطالعات انجام گرفته در قالب طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع)، کمیته‌ای تشکیل و این مطالعات ممیزی خواهد شد.

رئیس شورای راهبردی زیارت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات صورت گرفته و مطالعات انجام شده باید به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شود، گفت: در این زمینه، دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی عضو شورای راهبردی زیارت، امری ضروری است.

وی عنوان کرد: پس از ارائه نتایج مطالعات، انجام ممیزی و دریافت نظرات دستگاه‌ها، به برنامه‌ای عملیاتی، اجرایی دست خواهیم یافت که برای تصویب نهایی به کارگروه ملی زیارت تحویل خواهد شد.

فروزان مهر در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به لزوم نظارت بر اجرای پروژه‌های انجام شده در حوزه زیارت استان، بيان کرد: به طور قطع تعریف پروژه‌ها در سه سطح زمانی بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت و همچنین تقسیم بندی آن‌ها به لحاظ حجم پروژه با برش بخشی و دستگاهی، منجر به استفاده مطلوب‌تر از بودجه زیارت خواهد شد.

وی تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات، اولویت اجرا با پروژه‌های نیمه تمامی است که از سال گذشته و با استفاده از اعتبارات زیارت آغاز شده، می‌باشد.

فروزان مهر به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز مأموریت داد تا پروژه‌ها را به لحاظ فنی، پیشرفت فیزیکی و تخصیص اعتبار رصد نموده و گزارش آن را به جلسه بعدی شورای راهبردی زیارت استان ارائه دهد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به جایگاه معاونت زیارت، بر برنامه ریزی و پیگیری مناسب و بهره گیری از همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان برای توسعه کمی و کیفی خدمت رسانی به زائرین و جذب منابع جدید برای ارتقای زیرساخت‌ها و امکانات استان تاکید کرد.

وی خطاب به متولیان بخش زیارت تاکید کرد: باید در جهت تحقق منویات ویژه مقام معظم رهبری در خصوص مشهد و زائران این شهر زیارتی گام برداشته شود.

حسن علم الهدایی، مجری طرح مطالعات توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع) نیز در این جلسه، با اعلام اتمام فاز اول مطالعات زیارت، شامل پژوهش، پایه، مفهوم، منشور، مدل و الگوی شهر زیارتی، گفت: در فاز دوم، تدوین دو سند راهبردی و عملیاتی 5 ساله زیارت دنبال می‌شود.