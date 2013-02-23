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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

پورمحمدی در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین از مفاسد اقتصادی می گوید

پورمحمدی در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین از مفاسد اقتصادی می گوید

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه عصر امروز جامعه اسلامی پیرامون مفاسد اقتصادی سخن می گوید.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین امروز شنبه با حضور مصطفی پورمحمدی با موضوع فساد اقتصادی رئیس سازمان در محل دائمی این تشکل سیاسی برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، مصطفی پور محمدی یکی از کاندیداهای احتمالی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که پیش بینی می شد یکی از گزینه های جبهه پیروان خط امام و رهبری باشد اما با اعلام کاندیداهای رسمی این جبهه در روزهای اخیر ، پورمحمدی در لیست کاندیداهای این جبهه قرار نگرفت.

محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین به همراه ممنوچهر متکی و یحیی آل اسحاق کاندیداهای جبهه پیروان هستند.

 

کد مطلب 2004515

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